Stanziati altri 18 milioni di euro per le strade provinciali bergamasche - BergamoNews

Bergamo. Grande soddisfazione per i parlamentari del PPD Elena Carnevali, Leyla Ciagà e Antonio Misiani per il nuovo stanziamento deciso dalla Conferenza unificata che vede investire ulteriori risorse, previste dalla legge di Bilancio, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della provincia bergamasca, in particolare per quelle regionali e provinciali.

Su un totale di 1,7 miliardi di euro a Regione Lombardia, spettano infatti per gli anni 2022-2029 oltre 166 milioni di euro, tutti destinate alle strade provinciali e, in particolare, alla Provincia di Bergamo arriveranno 18.076.715 euro, così ripartiti: 1.063.336 euro nel 2022, 1.169.670 euro nel 2023, 1.701.338 euro nel 2024, 1.382.337 euro nel 2025, 3.190.009 euro rispettivamente nel 2026, 2027, 2028 e 2029.

I parlamentari del PPD Elena Carnevali, Leyla Ciagà e Antonio Misiani esprimono soddisfazione per questo ulteriore finanziamento che si somma a quello già disposto lo scorso 16 marzo pari a 34 milioni di euro di cui 17,4 milioni di euro destinati alla manutenzione di ponti e viadotti (2024-2029) e 17,2 milioni di euro per la manutenzione delle strade (2025-2029). I parlamentari hanno così commentato: “La rete stradale della nostra Provincia ha grande necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a tutela della sicurezza degli utenti e il finanziamento deciso ieri rappresenta una ulteriore risposta positiva da parte del Governo e del Parlamento alle pressanti esigenze infrastrutturali del territorio bergamasco”.