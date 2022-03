Spese militari, Fontana (FI): “Il traguardo resta l’esercito comune europeo” - BergamoNews

Gregorio Fontana, deputato bergamasco di Forza Italia e membro della Commissione Difesa, ha dichiarato: “Da Conte e cinquestelle un polemica surreale sull’aumento delle spese militari. In piena pandemia, in piena emergenza sanitaria ed economica, fu proprio il governo Conte ad aumentare le spese per la difesa a 24,6 miliardi (con un aumento del 17%), mentre nello stesso periodo il Pil segnava un -9%”.

“L’aumento delle spese di cui si parla oggi, è frutto di accordi già presi da tempo, un impegno comunque modulabile, che nel pieno della crisi internazionale in corso deve essere considerato con serietà e responsabilità, e non trasformato in terreno di scontro sul futuro del Governo a caccia di facile consenso. Si tratta infatti di investimenti per rendere più sicuro il nostro Paese, che interessano anche la sicurezza informatica e industriale”.

“Per Forza Italia il traguardo resta comunque la creazione di un esercito comune europeo, che consentirebbe una razionalizzazione delle spese, una maggiore capacità operativa e un sensibile taglio alle spese di ogni singolo paese”.