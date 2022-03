Riva di Solto, perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato - BergamoNews

Riva di Solto. Ha perso il controllo della sua auto, finendo in un fossato al lato della strada: attimi di paura nella mattinata di giovedì 31 marzo a Riva di Solto per un uomo di 89 anni, poi salvato dai vigili del fuoco.

L’anziano al volante della sua Fiat Panda stava percorrendo via Clisoli quando, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito dalla carreggiata.

È successo attorno alle 9: in pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Clusone e i volontari di Lovere che si sono calati nel fossato e hanno estratto l’uomo dalla vettura, affidandolo poi alle cure mediche.