Percassi apre un nuovo locale Starbucks al Torino Outlet Village - BergamoNews

Torino Outlet Village. Percassi apre, all’Outlet Village premium, il terzo locale targato Starbucks in Piemonte. L’imprenditore bergamasco è partner licenziatario unico per l’Italia, e con la nuova apertura arriva a quota 15 locali in tutta la penisola.

Lo store, che impiegherà 20 partner (i dipendenti di Starbucks) si estende su una superficie interna di 200mq con 36 posti a sedere e un dehor esterno da 25mq con 34 comode sedute.

Torino Outlet Village invita tutti i suoi ospiti a visitare il nuovo store Starbucks e a gustare le proposte di bevande a base di caffè, come il classico Frappuccino, oltre ad un’ampia offerta gastronomica studiata appositamente per il gusto italiano. La proposta food in Italia viene rinnovata ogni trimestre con nuove ricette per garantire diverse esperienze di consumo. Ogni mattina Starbucks offrirà così prodotti tipici della colazione italiana per soddisfare ogni esigenza, dal dolce al salato. A pranzo l’offerta proposta vuole soddisfare chi desidera fare uno spuntino leggero, che comprende anche panini freschi e insalate.

Il respiro internazionale, la vocazione ad un’accoglienza premium dei propri ospiti, l’attenzione ai dettagli nonché il design ricercato e di tendenza sono sicuramente alcuni dei punti in comune tra il nuovo punto vendita Starbucks e il Torino Outlet Village.

Starbucks si impegna a fornire caffè al 100% di provenienza etica in collaborazione con Conservation International. Alla base del nostro approccio etico all’acquisto del caffè vi sono le pratiche C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity).

Starbucks offre uno sconto di 20 centesimi a tutti i clienti che portano una tazza riutilizzabile quando acquistano una bevanda.

Dal 1971, Starbucks Coffee Company è impegnata nell’approvvigionamento etico e nella torrefazione di caffè Arabica di alta qualità. Con oltre 33.000 negozi in tutto il mondo, oggi Starbucks® è il primo torrefattore e rivenditore di specialità caffearie al mondo. Grazie al nostro impegno costante per l’eccellenza e i nostri valori, portiamo l’unicità della Starbucks Experience nella vita di tutti i nostri clienti attraverso ogni singolo caffè.

Arcus Real Estate è una società italiana del Gruppo Percassi fondata nel 2006 e specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail di lusso, outlet e full price. Oltre alla commercializzazione della terza fase di Orio Center che ha portato la presenza di marchi premium per la prima volta in un centro commerciale, tra i progetti di successo della società vi sono Sicilia Outlet Village (2010) che conta oggi oltre 140 boutique dei marchi più prestigiosi, Torino Outlet Village (marzo 2017) che nei primi anni di attività ha confermato ogni attesa di successo e Roma Outlet Village entrato recentemente nel portafoglio dei progetti dell’azienda ed attualmente oggetto di un restyling completo. Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.

Torino Outlet Village, il più recente tra i progetti di Arcus Real Estate, è un complesso di 20.000 mq, distribuiti su un unico livello a cielo aperto e attraversato da una promenade lunga 290 metri con oltre 80 negozi delle migliori marche, tra le quali: Armani Coach, Gucci, Tod’s, Hogan, Fay, La Perla, Victoria’s Secret, Michael Kors, Nike, Adidas, Roberto Cavalli, Trussardi e molti altri. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica. L’Outlet Village, situato a soli dieci minuti dal centro della città di Torino e a cinquanta minuti da Milano, gode di una posizione strategica sull’autostrada Torino-Milano e si trova al centro dei flussi di traffico che dal Nord Italia raggiungono Francia e Svizzera e viceversa. Percassi è una società le cui attività comprendono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi (come Gucci, Armani Exchange, Saint Laurent, Nike, Victoria’s Secret, Bath&Body Works, LEGO, Garmin in ambito fashion-beauty e consumer, e Starbucks nel food).

Percassi è anche attivo nella gestione di brand propri (dmail nella vendita al dettaglio e per corrispondenza, KIKO Milano, Womo e Bullfrog nel settore della cosmetica, Atalanta in ambito sportivo, Da30Polenta nel food). Nel settore della ristorazione Percassi gestisce inoltre, in partnership con il Gruppo Cremonini, i brand Wagamama, Casa Maioli e Caio Antica Pinza Romana. Percassi opera anche in ambito real estate per la realizzazione di importanti progetti immobiliari nel settore commerciale e direzionale.