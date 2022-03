Muriel in tribuna con la Colombia, Atalanta in ansia: le sue condizioni e quelle degli altri nazionali - BergamoNews

Nella settimana di avvicinamento al big match tra Atalanta e Napoli ad agitare l’ambiente nerazzurro è stata la notizia dell’esclusione di Luis Muriel dalla partita della nazionale colombiana contro il Venezuela.

Mercoledì notte i cafeteros hanno vinto di misura grazie al rigore trasformato da James Rodriguez, non riuscendo comunque a strappare il pass per i Mondiali, ma il numero 9 atalantino a sorpresa non è sceso in campo e non è nemmeno andato in panchina. Una stranezza visto che Lucho aveva partecipato alla conferenza stampa della vigilia.

Tra i tifosi e gli addetti ai lavori si è scatenato subito un dibattito sui motivi del forfait, vista anche l’assenza di Duvan Zapata che è alle prese con l’infortunio che lo costringe ai box da parecchio tempo. Al momento non ci sono notizie certe sulle condizioni dell’attaccante di Gasperini. Quasi impossibile si tratti di una scelta tecnica di Reinaldo Rueda, la speranza è che Muriel abbia accusato un lieve problema fisico superabile per domenica.

Si capirà sicuramente di più una volta che Muriel tornerà al Centro Bortolotti di Zingonia per riabbracciare i suoi compagni nel pomeriggio di giovedì, quando è prevista una seduta di allenamento a porte chiuse.

Negli altri impegni internazionali gli olandesi Hateboer e de Roon non sono scesi in campo nel match contro la Germania mentre Koopmeiners ha giocato 45 minuti. Il difensore turco Demiral, l’albanese Djimsiti e il danese Maehle hanno collezionato tre presenze da titolari rispettivamente contro Italia, Georgia e Serbia e non sono stati sostituiti. Il laterale ha anche messo a segno un gol risultando decisivo ai fini del risultato.

Stesso discorso per il croato Pasalic, il rumeno Mihaila e il giovane centrale difensivo Scalvini impegnato con l’Under19 italiana. Per loro è stata un’opportunità importante per ritrovare il ritmo partita che non hanno a Bergamo.

Spezzone di gara per Pessina, titolare contro la Turchia e sostituito nel secondo tempo, a differenza di Musso che è rimasto in panchina perché il tecnico dell’Argentina Scaloni gli ha preferito Rulli. Chiude il cerchio Freuler, entrato a match in corso nella ripresa di Svizzera-Kosovo.

Tutti pronti per tornare a disposizione di Gasperini, che può sorridere per il rientro in gruppo di Boga (che si candida per una maglia da titolare) e Miranchuk: l’unica speranza è quella che non si debba rinunciare a Luis Muriel.