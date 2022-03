Fondazione della Comunità Bergamasca e Lactis di nuovo insieme per promuovere lo sport accessibile. Con il concorso “Colleziona e vota” si sceglie e vota un progetto sportivo inclusivo, rivolto a giovani con disabilità - BergamoNews

È nel segno della solidarietà e dello sport che si rinnova la partnership tra Fondazione della Comunità Bergamasca e Lactis. L’azienda casearia di Albano Sant’Alessandro – brand del gruppo Parmalat – ha lanciato il concorso ‘Colleziona e vota’ che mette in palio oltre al set del tifoso Atalanta – personalizzato Lactis e composto da sacca, portachiavi, bicchiere termico e marsupio – la possibilità di scegliere e votare un progetto sportivo inclusivo rivolto ai giovani bergamaschi con disabilità.

Tre i progetti tra cui il grande pubblico può esprimere una preferenza: Una montagna per tutti promosso dell’associazione Ski passion dell’Alta Val Seriana, relativo all’accessibilità agli impianti sciistici e, in generale, alla montagna; il progetto AIB Special – Il calcio come scuola di vita dell’Associazione Accademia Isola Bergamasca, che riunisce le associazioni sportive di Filago, Bonate Sotto e Suisio, rivolto a persone con disabilità di carattere intellettivo-relazionale per promuovere la cultura dell’integrazione attraverso la pratica del calcio; e il progetto Tutti a remare dell’Associazione Canottieri Sebino, che ha come obiettivo l’acquisto di un’imbarcazione Vikinga (prodotta in Finlandia), ideata per 14 vogatori, molto sicura e maneggevole, quindi particolarmente adatta, oltre che a principianti, a chi si avvicina al canottaggio pur con qualche disabilità motoria o intellettiva.

Una collaborazione, quella tra Lactis e Fondazione, che cresce negli anni, come ricorda Osvaldo Ranica, Presidente della Fondazione Comunità Bergamasca: “A Lactis ci unisce il forte legame col territorio e la sensibilità per i progetti ad alto impatto sociale. Abbiamo avviato la nostra collaborazione nel 2020 e di nuovo oggi Lactis sceglie di sostenere tre progetti già selezionati dalla Fondazione, ponendoli in una virtuosa competizione: al primo classificato verrà erogata una donazione pari a 10.000 euro e due contributi di 5.000 euro ciascuno saranno destinati agli altri due progetti. Il coinvolgimento del pubblico attraverso il voto al progetto preferito è affine all’idea sottesa alla promozione della cultura del dono, così cara a Fondazione: sono i progetti più ‘sentiti’ dalla comunità che trovano tutto il nostro supporto, perché sono quelli che hanno maggiore possibilità di avere un seguito nel tempo e che presumibilmente saranno in grado di camminare anche da soli, un domani, anche senza il contributo diretto della Fondazione”.

È “Bergamo nel cuore”, il cuore rosso che abbraccia il profilo di Città Alta, il simbolo e il nome della campagna sociale avviata dall’azienda che produce latte proveniente da allevatori selezionati della provincia di Bergamo, lo confeziona, trasporta e distribuisce in territorio bergamasco.

“Abbiamo scelto Bergamo nel Cuore – sottolinea Giuliano Gherri, Direttore Marketing BU Milk Parmalat S.p.a. – proprio perché scegliere Lactis ogni giorno significa anche scegliere Bergamo. Abbiamo lanciato la campagna con successo lo scorso anno, in una situazione già molto difficile. Quest’anno, di fronte a nuove difficoltà ed incertezze, mai come prima vogliamo rafforzare il legame della marca con il territorio e dimostrare la nostra vicinanza alle persone.

Acquistando il latte Lactis pastorizzato, fino a fine maggio, si contribuirà a sostenere la campagna di raccolta fondi di Lactis a favore di Fondazione della Comunità Bergamasca. Ma quest’anno abbiamo voluto fare di più: per la prima volta, vogliamo coinvolgere direttamente i bergamaschi nella scelta dei progetti da sostenere”.

Maggiori informazioni sui progetti sul sito della Fondazione della Comunità Bergamasca: fondazionebergamo.it