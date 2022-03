Don Matteo, Battiti live o Come un uragano? La tv del 31 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 31 marzo su RaiUno alle 21.25 torna la fiction “Don Matteo”. La nuova edizione è contraddistinta da tante novità, a cominciare dall’entrata in scena di don Massimo, interpretato da Raoul Bova, in arrivo dalla quinta puntata, quando Terence Hill gli passerà idealmente il testimone.

In questa puntata… A Spoleto sono in corso i preparativi per celebrare i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea. Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante peripezie sentimentali si sono ormai ritrovati come migliori amici O forse no? Gli ospiti in arrivo sono tanti: tra loro Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena, ma anche il Colonnello Anceschi, amico di lunga data del Maresciallo e di Don Matteo, insieme con la giovane figlia Valentina. La ragazza sembra portarsi dentro un trauma irrisolto, di cui il padre non sa nulla. A pregiudicare il clima di festa, però, è il ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina allo stesso Don Matteo.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Amore criminale”, condotto da Veronica Pivetti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Canale5 alle 21.40 proporrà una nuova puntata de “Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Italia1 alle 21.25 trasmetterà “Battiti live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica”. Al timone ci sarà l’inedita coppia di conduttori formata da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis che presenteranno sullo speciale palco itinerante della trasmissione tanti ospiti provenienti dal mondo della musica italiano ed internazionale. Il viaggio a ritmo di musica durerà ben quattro puntate, tutte in onda in prima serata su Italia 1, mentre la grande crociera che ospita artisti e troupe toccherà quattro fantastici porti del Mar Mediterraneo.

L’itinerario toccherà 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

Tra gli artisti che si esibiranno nella prima puntata, troviamo Achille Lauro, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Pinguini tattici nucleari, Kungs, Dargen D’Amico, The Kolors, Irama, Sophie and the Giants, Federico Rossi, Gué, Topic, Deddy, Berna, Follya, Gemelli Diversi. Nella lista è presente anche Fedez che però non ha ancora dato nuove notizie sul suo stato di salute dopo le immagini dall’ospedale.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “C’era una volta a… Hollywood”; su Rai4 alle 21.20 “Pay the Ghost: Il male cammina tra noi”; su La7D alle 21.30 “Cloud Atlas”; su La5 alle 21.05 “Come un uragano”; su Iris alle 20.55 “The peacemaker” e su Italia2 alle 21.10 “Ninja assassin”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “Robert Trevino dirige Cajkovskij”. Dall’Auditorium Arturo Toscanini di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Robert Trevino esegue: Mugarrí di Ra – mon Lazkano; Manfred, op. 58 Sinfonia in si minore in 4 quadri ‘da Byron’ di Pëtr Il’ic Cajkovskij. Regia Rossella De Bonis.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai