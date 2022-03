Covid, l'ex direttore medico di Alzano: "Valuto se procedere legalmente contro Gallera" - BergamoNews

“Sto valutando se sussistono gli elementi per procedere legalmente in merito alle dichiarazioni rese dal dottor Gallera nella commissione d’inchiesta Covid della Regione Lombardia”.

A parlare è Giuseppe Marzulli, ex direttore medico dell’ospedale di Alzano Lombardo, in riferimento ad alcune affermazioni dell’allora assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, contenute nel resoconto dei lavori della Commissione d’Inchiesta Covid-19.

Una delle frasi, in particolare, riguarda i tamponi effettuati sul personale sanitario dell’ospedale bergamasco. Secondo Gallera “i primi giorni – si legge – tutto il personale è stato sottoposto al tampone, con obbligo di attendere in ospedale l’esito del test”. “Se fosse vero avremmo dovuto tenere i dipendenti per 48-72 ore in ospedale. Dove li mettevamo? – si domanda Marzulli -. Inoltre, non mi risulta ci fosse alcuna indicazione regionale a riguardo”. Ma non sarebbe l’unica frase contestata dall’ex direttore medico.

Sulla Commissione d’inchiesta si sono espressi anche i familiari delle vittime, definendola “uno show dell’inutile. Da una parte – osservano – abbiamo chi si auto-elogia e dall’altra chi condanna. Nel mezzo decine di documenti omessi e nessuna relazione capace di contenere preziose lezioni apprese, da mettere a disposizione del management amministrativo e sanitario che dovrà affrontare la prossima pandemia. Non a caso – sostengono – l’audizione dei legali dei familiari delle vittime dello scorso luglio è stata opportunisticamente interrotta dalla maggioranza proprio nel momento in cui si metteva il dito nella piaga della mancata istituzione della zona rossa nella Bergamasca e della chiusura definitiva dell’ospedale di Alzano. Le stesse relazioni dei legali dei familiari che hanno depositato presso il Tribunale Civile di Roma oltre 2000 pagine di documenti non vengono nemmeno riportate nelle relazioni di minoranza”.