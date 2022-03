Confraternite in Val Gandino, sabato 2 aprile in raduno a Leffe - BergamoNews

In coincidenza con le celebrazioni a Leffe in onore della Beata Vergine Addolorata (per tutti la “Madonnina”) sabato 2 aprile si tiene in Val Gandino il raduno delle Confraternite.

L’incontro raduna i componenti di queste antiche realtà, particolarmente numerose in Diocesi (se ne contano circa 80, per complessivi 3000 confratelli) e molto attive nelle sette parrocchie della Valle. Attualmente le Confraternite attive sono nove: Santissimo Sacramento di Gandino, Cazzano Sant’Andrea e Barzizza (rifondata nel 2015), Santissima Trinità di Cirano, Madonna del Carmine, Madonna Addolorata (Suffragio) e San Giuseppe di Gandino, Madonna d’Erbia di Casnigo, San Rocco di Leffe.

A causa della pandemia l’ultimo incontro risale a tre anni fa, ospitato dalla parrocchia di San Giacomo a Cirano nel 2019.

La presenza delle Confraternite in Bergamasca risale addirittura alla seconda metà del XIII secolo e dopo il Concilio di Trento importante fu l’impegno di San Carlo Borromeo affinché fossero costituite confraternite dedicate al SS. Sacramento. A cavallo tra il 1700 e 1800 i decreti di soppressione e confisca, hanno drasticamente ridotto questi sodalizi, i cui nobili scopi furono riversati nei nuovi schemi organizzativi del movimento cattolico del 1800 e 1900.

Nel 1990, il Vescovo monsignor Giulio Oggioni costituì il Consiglio Diocesano delle Confraternite e Gruppi religiosi, con l’assistenza spirituale di mons. Antonio Pesenti allora cancelliere della Curia Vescovile. A Gandino nel 1991 si tenne il primo Convegno Diocesano.

Il programma del raduno di Leffe prevede il ritrovo alle 9 di tutti i confratelli (con veste e lampade processionali) presso l’Oratorio San Martino. Qui l’assistente diocesano don Maurizio Rota guiderà riflessione e preghiera. Alle 10.15 i confratelli in divisa formeranno la processione verso la parrocchiale, dove alle 10.30 verrà celebrata la messa animata da tutte le Confraternite. Alle 12 un momento conviviale in oratorio chiuderà la mattinata. Dallo scorso anno è attivo il nuovo sito delle Confraternite Bergamasche (www.confraternitebergamo.it).