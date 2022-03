Case Aler a Bergamo: "Nel 2021 solo 12 assegnazioni su oltre mille richieste" - BergamoNews

Bergamo. Nel 2021, secondo i dati aggiornati al 4 marzo, nella città di Bergamo solo 12 assegnazioni su 89 alloggi disponibili a fronte di 1.057 domande pervenute. Sono questi i primi numeri che balzano all’occhio sfogliando l’accesso agli atti richiesto e ottenuto dal Consigliere Regionale Niccolò Carretta (Azione-Carlo Calenda) sulla situazione degli alloggi popolari nel comune di Bergamo.

Al 28 febbraio 2022, sono 405, sempre all’interno del comune, gli alloggi dichiarati “non disponibili” dalla stessa Aler. Appartamenti che, molto probabilmente, necessiterebbero di interventi manutentivi. Di questi alloggi, nello specifico 303 di proprietà Aler e 102 di proprietà comunale, solo 89 risultano in sistemazione o in via di sistemazione entro la fine di questo anno. Un altro dato molto significativo è legato al numero di immobili indisponibili sul totale di quelli di proprietà: 303 su 3.440 per Aler e 102 su 968 per quanto riguarda il Comune di Bergamo.

“Seguo dal primo giorno di consiliatura il tema degli alloggi Aler, ogni mese visito un quartiere diverso e raccolgo le urgenze, le richieste e le necessità degli inquilini, sollevando questioni legate alle mancate manutenzioni, agli interventi fondamentali e cercando, insieme a agli stessi inquilini, di ottenere delle risposte concrete – commenta Carretta -. La pandemia e la crisi energetica stanno creando vere e proprie spaccature all’interno della popolazione, con shock imprevedibili e che sicuramente incrementeranno le liste d’attesa per le assegnazioni già stracolme come segnala il dato del 2021: 12 assegnazioni nonostante le più di mille richieste”.

“Dai prossimi giorni – aggiunge – lavorerò per raccogliere dati e informazioni utili a comprendere se il sistema Aler sia sostenibile, partendo dalle morosità degli inquilini e passando per il personale amministrativo e tecnico. Trovare un equilibrio è più che fondamentale e per poter garantire i servizi essenziali, devono esserci le condizioni adeguate, come ad esempio un numero congruo di personale e un livello di morosità contenuto. Quel che è certo – conclude Carretta – è il fatto che Regione Lombardia debba mettere mano velocemente alle Aler, ammesso che ne abbia la volontà politica, perché è un sistema lento e inefficiente, che non risponde in modo adeguato alla missione sociale di dare un tetto confortevole a chi ne ha bisogno, con un mix sociale abitativo equilibrato”.