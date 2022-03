Bergamo Film Meeting: in “Kryštof” tanti spunti sull’attualità del conflitto russo-ucraino - BergamoNews

Kryštof

Regia di Zdenek Jiráský

Repubblica Ceca, Slovacchia / 2021 / 101 min.

Interpreti

Mikula´š Bukovjan, Dávid Uzsák, Alexandra Borbély, Eva Josefíková, Elizaveta Maximová

Serata interessante la terza del concorso al Bergamo Film Meeting. In assenza del regista Zdenek Jiráský, si apre con il saluto dei produttori e il rammaricato stupore di entrambi: nessuno, durante la gestazione di questo film ambientato nel secolo scorso, avrebbe immaginato che potesse avere una tale aderenza all’angosciante attualità del conflitto russo-ucraino. Scopriremo guardando la pellicola che, mutatis mutandis, le parole dei produttori si riferiscono alla violenza e alla prepotenza che vengono da Mosca. L’Ucraina, aggiungono, è a soli 400 km dalla Repubblica Ceca.

Fede, speranza, sacrificio sono i punti salienti della pellicola secondo la produttrice. Mentre il messaggio proveniente dal regista Jiráský letto alla platea ci dice che il buon cinema è quello che “accende il desiderio di essere migliori”.

Di che cosa parla dunque “Kryštof “?

La narrazione del film si svolge in Cecoslovacchia negli Anni ’50, “…un periodo in cui il popolo cecoslovacco divenne prigioniero sulla propria terra. Chi è interessato alla Storia del XX secolo può considerare il film come una reminiscenza dei destini dimenticati della nostra storia recente, delle ingiustizie. Della cortina di ferro coi fili spinati che ha causato la morte di centinaia di persone” ha dichiarato il regista, nato nel 1969.

Si fa riferimento all’ “Azione K” (“K” sta per klášter, “monastero” in ceco), l’operazione tesa alla liquidazione di massa, illegale e violenta, di monasteri e ordini cristiani nel Paese appena caduto nell’abisso del totalitarismo imposto dal Partito Comunista Cecoslovacco, diretta emanazione del regime sovietico stalinista.

L’Azione K fu un evento di portata storica nella Cecoslovacchia del tempo: presenti in Boemia e Moravia da oltre mille anni, gli istituti religiosi e gli ordini monastici subirono un saccheggio che mai si era verificato sotto alcun altro impero che avesse governato il territorio, compresa la feroce occupazione nazista. La liquidazione fu duplice: da una parte un vero e proprio esproprio, una confisca arbitraria; dall’altra, la soppressione de facto degli ordini religiosi, che ostacolavano l’omogeneizzazione del pensiero marxista nel popolo cecoslovacco. Dopo le confische, ci fu la deportazione in massa. I giovani monaci vennero separati dai colleghi più anziani e mandati in campi di “rieducazione”; altri prigionieri vennero invece persuasi con la forza ad abbandonare la loro vocazione, altri ancora vennero mandati ai lavori forzati, altri uccisi.

Il film si apre con l’immagine di una tormenta di neve in un bosco, un fiume che vi scorre nero e minaccioso; due uomini camminano nel freddo, il più giovane guada a piedi il fiume gelido dopo aver ricevuto la benedizione dal più anziano che torna sui suoi passi. La ripresa è caratterizzata da immagini a tratti sfocate e “liquide”, in una triste palette di grigi, che trasmette freddo e un senso di precarietà. Queste tonalità cromatiche proseguono all’interno del monastero dove giunge il protagonista, Kryštof, novizio in una piccola comunità di religiosi in cui aleggia un sentimento di angosciosa attesa. Un confratello è malato e presto morirà, una minaccia indefinita si sta avvicinando sempre più al monastero dove si prega e si lavora secondo la regola, ma anche si rischia aiutando chi vuole fuggire dal regime attraverso il confine tedesco. È Kryštof ad accompagnare i fuggiaschi attraverso il fiume in direzione del confine, e una notte assiste alla brutale repressione da parte della polizia nei confronti di alcuni studenti diretti al monastero per passare il confine, mentre la comunità monastica dove vive viene distrutta. Kryštof rimane impotente ad osservare la deportazione dei monaci, l’omicidio di uno di loro che fugge nudo e inerme come un Cristo in croce. Rientrato al monastero devastato vi trova uno studente sopravvissuto e ferito e inizia da qui la loro fuga insieme. I ritmi della narrazione accelerano radicalmente, con numerosi colpi di scena. Tra controlli di polizia, tradimenti, arresti e incontri con altri individui ci troviamo immersi in un paesaggio che cambia rapidamente: bosco, treno, città, e poi di nuovo una baita, una fattoria, fino a tornare nella zona di confine da cui son partiti. Seguendo i due giovani apprendiamo che la Cecoslovacchia è intrisa di repressione, violenza, soprusi, delazione. Col procedere della narrazione riceviamo anche qualche informazione sul passato dei due, non troppo precisa, volta a delineare un clima ostile in cui anche gli affetti vengono travolti dall’incertezza, dalla sfiducia, dal ricatto del regime più che ad approfondire relazioni, sentimenti, psicologie. Un crescendo abbastanza avvincente finchè il melò non fa capolino e annacqua un poco la tensione per poi riprendere la corsa verso un finale che chiude visivamente il cerchio con immagini sovrapponibili all’inizio, nel bosco, tra rami che ostruiscono il passaggio, fino al guado del fiume nella notte e nella nebbia. Qui fede e speranza, che forse avevano condotto il protagonista al monastero per trovare un’alternativa al dolore del mondo esterno, vengono definitivamente spazzate via dal suo sacrificio.

Una fotografia raffinata compone immagini a volte potenti, ma resta la sensazione di un film che ci ha coinvolto soprattutto per il risentimento che ispira verso i soprusi che la Storia oggi in qualche modo ci ripropone. La speranza è che abbia acceso nello spettatore anche il desiderio di essere migliore. Ma il film si chiude con una spessa cortina di nebbia grigia.