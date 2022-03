Bergamo Film Meeting: “Crai Nou” racconta violenza verbale e tensioni relazionali - BergamoNews

“Crai Nou”

Regia di Alina Grigore

Titolo italiano: Luna blu

Romania / 2021 / 85 min.

Interpreti

Ioana Chitu, Mircea Postelnicu, Mircea Silaghi, Vlad Ivanov, Ioana Flora, Emil Mandanac, Ilinca Neacsu Neacsu, Robi Urs, Mihaela Perianu

Un film che riesce a esprimere sentimenti intimi e emotività senza mai annoiare, con un ritmo narrativo spezzato ma coerente con il contenuto.

“Luna Blu” è carico di violenza verbale e di tensione relazionale fin dalle prime immagini in cui Irina, la giovane protagonista di 22 anni, viene svegliata prepotentemente e catapultata fuori dal letto in un inferno di grida, ordini, parolacce, spintoni. È la sua famiglia, evidentemente disfunzionale. La famiglia allargata degli zii che l’hanno accolta quando i suoi genitori hanno divorziato, dove tutte le relazioni si basano sull’aggressività che spesso sfocia in violenza fisica oltre che verbale.

Il contesto è un bucolico ambiente montano, la grande casa dove vivono è una tipica costruzione bianca di montagna con tanti fiori rossi a ornare i terrazzi in legno, ma lo scenario stride profondamente con quello che vi accade. Vivono di turismo, agriturismo forse, e c’è parecchio da fare. Tutti sono coinvolti nell’attività – rapporti coi fornitori in città, vendita di prodotti, servizio ai tavoli…- e il lavoro definisce ruoli e rapporti di potere tra genitori e figli, ma soprattutto tra cugini e tra uomini e donne.

Irina per sfuggire a questo ambiente tossico di sopraffazione desidera andare all’Università a Bucarest ma è osteggiata da tutti, in modo più o meno brutale. “Studiare non paga” le ripetono tutti, e anche il padre, che appare sporadicamente, insiste perché lo raggiunga piuttosto a Londra, totalmente incurante dei desideri della ragazza. Il film della regista Alina Grigore è infatti in primo luogo una storia di violenza di genere e familiare, con tutto quello che comporta in termini di deficit di autostima, mancanza di indipendenza e rispetto, di autolesionismo e dipendenza malata nelle relazioni. Benché Irina sia molto intelligente e cerchi di sottrarsi alle vessazioni, subisce continue violenze fisiche, verbali e psicologiche, soprattutto dal cugino Liviu col quale è costretta a recarsi spesso in città per i contatti con i fornitori. Liviu, a tratti affettuoso “amico” che trasfigura per un nonnulla in un picchiatore, è animato da un rabbioso desiderio di controllo oltre che da frustrazione fin da quando erano bambini. E in famiglia queste relazioni aggressive sono la norma. Lo sono apparentemente anche all’esterno, visto che più volte nel film si parla senza pudore – anche con un prete – di convincere una donna ad alienare uno dei suoi figli piccoli come fosse una cosa. E suona paradossale in un altro punto la dissertazione minuziosa sulle attenzioni necessarie a proteggere i pulcini, da parte dello zio.

Il sangue non scorre copioso in questa pellicola ma affiora qua e là nella narrazione – una macchia nel letto dopo il sesso, sulle mani di Irina dopo aver ricevuto un pugno dal cugino, misterioso sul sedile del furgone oppure sul collo e la camicia di Liviu – a segnalare una cruenza pervasiva e che sfugge quasi al controllo degli individui.

La regista segue gli spostamenti di Irina, gli incontri con gli amici e sul lavoro, i viaggi in furgone con il cugino, la relazione con la sorella Viki apertamente ribelle ma non meno vessata e impotente, la relazione con un artista più adulto di lei e il sesso. Irina emerge insicura e desiderosa di essere apprezzata ma assetata di indipendenza, timorosa dei propri istinti violenti e masochisti (“dammi un morso” chiede più volte all’amante) ma inequivocabilmente vittima.

Anche quando riesce a far fuggire la sorella dandole il denaro che era riuscita a sottrarre per concretizzare il proprio sogno di emancipazione, scopriamo che ha trovato un modo per reagire alla violenza aderendo al circolo vizioso dell’aggressività, accettandola di fatto come forma di sopravvivenza. Non a caso, anche quando le verrà concesso di andarsene – con parole che sono un capolavoro di sopraffazione psicologica – e riuscirà a trovare un passaggio in auto, dopo pochi metri scenderà dalla vettura e tornerà sui propri passi. L’immagine di Irina che nitida riappare da dietro la curva e cammina verso casa sfocandosi sempre più mentre si avvicina allo spettatore chiude emblematicamente la pellicola: i contorni della personalità e psicologia di Irina si disfano all’interno del contesto aggressivo da cui non riesce a staccarsi. La storia di molte donne che subiscono violenza.