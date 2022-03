Alpinismo giovanile, in Val Gandino ripartono le escursioni - BergamoNews

Un utile avvicinamento alla montagna, per unire ad una sana attività fisica un utile condivisione di valori educativi. Venerdì 1 aprile alle 21 nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Gandino si tiene la presentazione del programma escursioni 2022 dell’Alpinismo Giovanile del CAI Valgandino, promosso in collaborazione con i comuni di Casnigo, Gandino e Cazzano San Andrea.

Lo scopo è avvicinare alla montagna i ragazzi, offrendo opportunità educative e di socializzazione e facendo conoscere e rispettare l’ambiente e le civiltà montane. Le escursioni hanno un’articolazione operativa secondo l’età e, considerate le finalità dell’attività, è gradita la presenza di un genitore per ragazzi e ragazze sino a 9 anni.

La prima uscita uscita in notturna (16 aprile) sarà dedicata a stelle e pianeti, mentre il 15 maggio verranno affrontate in sicurezza le prime ferrate, lungo il sentiero attrezzato delle Vasche a Valmadrera (Lecco).

Il 5 giugno giochi con corde e moschettoni lungo la falesia di Castro ed il 15/16 luglio un mini trekking in autonomia lungo la Traversata dei Pizzi in Val Gandino. Dopo la pausa estiva nuove attività il 3 e 4 settembre al Rifugio Gerli e Porro in Valmalenco, il 2 ottobre con le aquile, il 6 novembre lungo il Sentiero del Perello in Val Serina ed il 10 dicembre la fiaccolata di Santa Lucia con la festa di fine corso.

Le iscrizioni (35 euro soci CAI, 58 euro per i non soci, con iscrizione al CAI) si chiudono il 15 aprile 2022. Info disponibili sulla pagina Fb “Alpinismo Giovanile CAI Valgandino” e ogni venerdì presso la sede di Via XX Settembre a Gandino (fra il Municipio e il Parco Comunale Verdi) a partire dalle 20.30. Telefono 342.7581191.