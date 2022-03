"Ticket to Palestine": la rassegna di film dedicata alla situazione palestinese - BergamoNews

Ticket to Palestine è l’’iniziativa organizzata da Cinema Conca Verde con le associazioni Longuelo Terrasanta, La Tenda di Amal onlus, la Parrocchia di Longuelo e l’Ufficio Pastorale età evolutiva dedicata ai documenti e alle storie dai territori occupati in Palestina. L’evento articola su 3 appuntamenti in programma dal 5 al 19 aprile.

Apre la rassegna, martedì 5 aprile alle ore 21, il film “Gaza” di Garry Keane e Andrew McConnell (2019), un documentario che racconta la vita a Gaza non limitandosi a mostrare la vita sotto assedio degli abitanti, ma anche quella di tutti i giorni di un territorio che ospita un mix eclettico di culture e socialità, composto da quasi 2 milioni di persone. Il secondo appuntamento, martedì 12 aprile alle 21 presenta il documentario “Da quando te ne sei andato” di Mohammad Bakri (2005) ed è seguito da un incontro in collegamento online con il regista, Mohammad Bakri in dialogo con il professore Francesco Mazucotelli. Il film racconta, attraverso un interessante pretesto narrativo, le vicende che hanno avuto luogo in Palestina a partire dalle rivolte dell’ottobre 2000, all’intifada palestinese e la rappresaglia israelina, mescolandosi a due vicende che hanno colpito da vicino il regista: l’attacco a Meron, nel quale due dei suoi nipoti sono stati condannati per aver aiutato gli attentatori, e la produzione del documentario Jenin Jenin, sull’omonimo campo palestinese in Cisgiordania, colpito dal fuoco israeliano nel 2002.

La rassegna infine si conclude, martedì 19 aprile sempre alle ore 21, con la proiezione dei cortometraggi vincitori dell’ultima edizione del Nazra Palestine Short Film Festival, un festival itinerante del cortometraggio palestinese e sulla Palestina, nato nel 2017, che ha l’obiettivo di contribuire alla circolazione della cultura di popolo palestinese e di favorire la discussione su temi come i diritti umani, l’informazione e l’arte cinematografica come strumento di dialogo.

Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Ingresso € 6,00 (5,50 € over 65 e universitari under 26)

Sono disponibili i carnet da 3, 6 e 9 ingressi, validi un anno, tutte le sere, in tutte le sale (Conca Verde, Del Borgo e Arena Santa Lucia), anche per due persone la stessa sera.

Per informazioni: 035320828 – sas@sas.bg.it – www.sas.bg.it