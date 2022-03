Selino Alto, lavori al termine per l'allargamento della strada che porta a Berbenno - BergamoNews

Sant’Omobono Terme. “I lavori sono in corso di conclusione e permetteranno una migliore e più sicura circolazione a beneficio dei residenti di Selino Alto e della viabilità per Berbenno. Si tratta di un intervento che avevamo pianificato da tempo ma che è stata rallentata dai complessi aspetti burocratici tipici di un’opera così complessa che ha visto anche l’ottenimento di accordi bonari per l’acquisizione delle aree. Siamo felici di consegnare a breve quest’opera alla cittadinanza” – questo il commento di Ivo Manzoni, sindaco di sant’Omobono Terme sui lavori che riguardano il tratto di strada che collega la frazione di Selino Alto alla chiesa e allo svincolo per il paese limitrofe, intervento interamente finanziato dalle casse comunali.

Un intervento necessario e utile al transito dei cittadini che quotidianamente percorrono questo tratto in salita e in discesa e che, a lavori conclusi, gioveranno di una strada più agibile e larga.