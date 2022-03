Raccolta fondi per l’Ucraina, aderiscono la Mia e il comitato Caduti e dispersi in guerra - BergamoNews

Bergamo. Prosegue la gara di solidarietà di Bergamo per la popolazione ucraina. Istituzioni, associazioni ed enti di diversa natura stanno facendo squadra per mettere a disposizione del territorio le risorse per sostenere le attività legate all’accoglienza dei profughi dell’Ucraina.

Questo network sta crescendo di settimana in settimana e ora vede l’adesione di altre realtà: la Fondazione Mia – Misericordia Maggiore di Bergamo e il comitato provinciale dei Caduti e dispersi in guerra. Anche loro si sono uniti ai sostenitori della raccolta “Un aiuto per l’Ucraina”, promossa dalla Caritas diocesana insieme a Fondazione della Comunità Bergamasca per sostenere le comunità locali che si sono mobilitate sin dai primi giorni per ospitare le famiglie ucraine in fuga dalla guerra.

Le donazioni arrivate nelle scorse settimane sono migliaia e i partner che hanno aderito all’iniziativa sono numerosi: Ascom, Confindustria, Confcooperative, Università degli Studi di Bergamo, Ance – Associazione nazionale costruttori edili, Consiglio notarile di Bergamo e Consorzio dei pasticceri artigiani di Bergamo.

Nella giornata di mercoledì si è giunti a 944.791 euro, con il contributo di Fondazione Cariplo, che per la raccolta ha destinato 125 mila euro: il traguardo del milione è sempre più vicino.