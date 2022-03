La confessione del banchiere: "Le martellate a Carol durante un video hard" - BergamoNews

Emergono nuovi e agghiaccianti particolari sulla morte della 26enne Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie. “Stavamo girando un filmino hard – ha raccontato Davide Fontana, il 43enne che ha confessato l’omicidio ai carabinieri di Brescia -. Lei era legata, aveva un sacchetto in testa. Ho iniziato a colpirla con un martello su tutto il corpo, non forte. Poi quando sono arrivato verso la testa ho iniziato a colpirla forte, non so bene il perché. Non so cosa mi sia successo. Credo fosse già morta – ha aggiunto -, ma non sapendo che altro fare le ho tagliato la gola con un coltello da cucina”.

Fontana, impiegato di banca, food blogger per passione e attore hard amatoriale, crolla davanti ai magistrati e ai carabinieri dopo quattro ore di mezze parole. Abita a Rescaldina (Milano) proprio accanto alla ragazza che dice di avere ucciso, con la quale aveva avuto una relazione aperta. I due si erano conosciuti in un hotel a Milano e pur di frequentarla l’uomo aveva lasciato la moglie. Ha confessato di averne smembrato il corpo “in tre giorni”, di aver prima tentato di darle fuoco e infine di aver abbandonato i resti tra le montagne di Borno (Brescia) durante una vacanza in un hotel di Boario Terme. Una zona che conosceva bene, perché lì trascorreva le vacanze da bambino con la famiglia.

L’uomo, per fare a pezzi il corpo, si sarebbe servito di “un’accetta e un seghetto da metallo”. Poi ha acquistato “su Amazon un freezer a pozzetto”, per congelarlo. Sono i giorni in cui il figlioletto di una vicina di casa, vedendolo in cortile, gli chiede dove siano Carol e il figlio che ogni 15 giorni veniva a Rescaldina a giocare: “È con il papà a Verona”, rispondeva. Quando ancora nessuno, a febbraio, dubitava di lui.