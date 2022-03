Il rock internazionale torna a Bergamo: in piazzale Alpini arrivano i Dandy Warhols - BergamoNews

Bergamo. Sono passati oltre 20 anni da quanto la loro hit più famosa, "Bohemian Like You", impazzava sulle radio di mezzo mondo. Un riff di chitarra tra i più iconici del millennio, reso ancor più celebre dalle continue apparizioni su Mtv e in alcuni spot pubblicitari di successo.

Loro sono i Dandy Warhols, storico gruppo alternative rock che venerdì 17 giugno si esibirà in Piazzale Alpini a Bergamo, all'interno della rassegna NXT Station. Un nome di rilievo della scena rock internazionale che torna ad esibirsi in città a distanza di tanti, forse troppi anni. Tant'è che tra gli amanti del genere c'è chi ricorda ancora con profonda nostalgia le esibizioni di Radiohead e Kasabian (al Lazzaretto, nel 2003, i primi; al Parco di Sant'Agostino, nel 2005, i secondi). Una vita fa.

Nati nel 1994 a Portland, nell'Oregon, i Dandy Warhols sono il carismatico cantante e chitarrista Courtney Taylor-Taylor, la tastierista e bassisita Zia McCabe, il batterista Brent DeBoer e il chitarrista Peter Holmström. Influenzati dal rock decadente dei Velvet Underground, dalle sonorità garage e psichedeliche degli anni '60, guadagnano il successo planetario nell'estate del Duemila con il fortunato album Thirteen Tales From Urban Bohemia. Una vetta commerciale (e artistica) che non raggiungeranno più negli anni a seguire. In 25 anni di onorata carriera, la band ha comunque rilasciato 10 album in studio, 2 album di compilation e 27 singoli, collezionando migliaia di concerti in tutto il mondo.

Quello in programma a Bergamo segue la formula H.20, ovvero con la possibilità di assistere gratis al live se si accede all'area concerti di Piazzale degli Alpini entro le 20. Successivamente, il costo degli ingressi sarà di 10 euro, con prevendite già attive su Dice a 11,50 euro.