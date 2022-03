Il Monastero del Carmine finalista al concorso Art Bonus, si può votare fino al 1 aprile - BergamoNews

Bergamo. Il Monastero del Carmine come progetto finalista del Concorso Art Bonus 2021. Si può ancora votare, basta farlo entro le ore 12 del 1 aprile e per esprimere la propria preferenza basta mettere un like.

A giocarsela tra le migliori iniziative scelte, appunto, una delle perle del nostro patrimonio storico e culturale, insieme al suo Chiostro del XV secolo. Un progetto, quello di restauro, che ha fatto del sito una vera e propria finestra su Città Alta per tutti i bergamaschi e turisti. Il Teatro Tascabile di Bergamo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha infatti dato vita al progetto di recupero e valorizzazione in chiave culturale del Monastero. Pubblico e privati che hanno sostenuto l’iniziativa, insieme per il recupero di un bene comune, per restituire alla città di Bergamo uno dei suoi beni più significativi. Un luogo dedicato alla ricerca, alla formazione e alla produzione artistica. Una “piazza aperta” in cui tutti possano ritrovarsi e riconoscersi. Un luogo che è diventato casa comune, un crocevia dove ognuno possa lasciare la propria esperienza, umana ed artistica, in una prospettiva multidisciplinare come teatro, musica, danza, cinema e arti visuali.

Oltre 40 mecenati, tra aziende e semplici cittadini, hanno sostenuto questo progetto.

Si può votare su Instagram (qui) e su Facebook (qui).