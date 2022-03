Green book, Perry Mason o Volevo fare la rockstar? La tv del 30 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 30 marzo su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Green book”. A New York nel 1962 il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro per la chiusura temporanea del locale dove lavora. L’occasione giusta arriva quando incontra Don Shirley, un celebre pianista jazz. Il musicista afroamericano lo assume come autista personale, in vista del tour che lo porterà ad esibirsi negli stati del sud, proprio dove il razzismo è profondamente radicato. D’altronde, lo stesso Tony nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “Volevo fare la Rockstar – Seconda stagione”. I preparativi della festa a sorpresa per le gemelle avvicinano Olivia e Francesco, rendendoli complici come ai vecchi tempi. Nice non perde occasione per far sentire Olli ancora una volta inadeguata…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda “Ultima fermata”, condotto da Simona Ventura.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su La7D alle 21.30 c’è “Come farsi lasciare in dieci giorni”; su La5 alle 21.05 “La casa sul lago del tempo”; e su Iris alle 20.55 “Zodiac”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Perry Mason”. Los Angeles, anni ’30. Durante la Grande depressione il detective privato Perry Mason, aiutato dal collega Strickland e dal poliziotto di quartiere Drake, indaga al caso di un bambino rapito.

Su Rai5 alle 21.10 andrà in scena “Don Giovanni” di Mozart nell’allestimento firmato da Franco Zeffirelli nel 2015. Interpreti principali Carlos Álvarez, Maria José Siri, Rafal Siwek, Saimir Pirgu. La direzione musicale è affidata al maestro Stefano Montanari. Regia televisiva a cura di Andrea Bevilacqua.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Z: il più forte del mondo”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai