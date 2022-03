Come pulire la lavastoviglie: rimedi veloci per prolungare la sua vita - BergamoNews

La lavastoviglie è un elettrodomestico ormai indispensabile e di grande aiuto nelle nostre vite. Ci evita di perdere tempo per lavare stoviglie e piatti, così possiamo dedicarci ad altro e risparmiare preziosa acqua.

Spesso però acqua e detersivo non sono sufficienti a tenere sempre pulita la lavastoviglie e a lungo andare può capitare che inizi a sporcarsi e a presentare cattivi odori, residui di grasso e fastidiose muffe.

Come pulire la lavastoviglie: consigli e rimedi

La lavastoviglie può diventare un vero mix di batteri, grasso e calcare, perché entra in contatto con cibo e residui.

Avere una lavastoviglie che puzza e che presenta cattivi odori è una situazione spiacevole, che può capitare se non viene pulita con regolarità e mantenuta bene.

I filtri si sporcano e funzionano male, il tubo di scarico si ingrassa e si intasa a causa dei rimasugli di cibo e le guarnizioni accumulano acqua stagnante e umidità che col tempo favorisce la presenza di muffe e cattivo odore.

Con i consigli illustrati di seguito, suggeriti dai nostri esperti, mantenere la lavastoviglie pulita e ben funzionante negli anni non sarà più un problema, e assicureremo una sua maggiore durata nel tempo e una vita più lunga.

Pulire l’esterno della lavastoviglie

Sembra scontato, ma pulire l’esterno della lavastoviglie è sempre un’ottima prassi per mantenerla bene, polvere e sporco potrebbero depositarsi all’interno e rendere più difficile le fasi di lavaggio.

Basta un semplice panno inumidito con acqua tiepida e aceto da passare sulle superfici esterne, angoli e maniglie. Se la lavastoviglie non è ad incasso, si consiglia di pulire tutti i lati con regolarità.

Pulire le parti interne usando aceto, bicarbonato e limone

Se si è in cerca di rimedi efficaci per pulire la lavastoviglie in modo del tutto naturale, aceto, bicarbonato e limone sono prodotti non aggressivi che assicurano il massimo risultato con il minimo della spesa. Vediamo come usarli.

Con acqua calda e un panno morbido imbevuto di aceto per esempio si può pulire il filtro e liberarlo dai residui di cibo e grasso che vi si depositano, rendendo così l’elettrodomestico ancora più efficiente lavaggio dopo lavaggio senza rischiare di intasare il tubo di scarico.

Per mantenere l’interno della lavastoviglie sempre pulito e igienizzato invece, si consiglia un lavaggio a vuoto alla massima temperatura una volta al mese, versando un litro di aceto nel fondo della lavastoviglie, per un effetto sgrassante duraturo e un profumo naturale.

Il bicarbonato, potente alleato per la pulizia della casa e degli oggetti può essere usato aggiungendo 1 o 2 cucchiai ad ogni lavaggio per potenziare l’efficacia pulente della vostra lavastoviglie.

Può inoltre essere utile per pulire e igienizzare le guarnizioni della lavastoviglie versato in un bicchiere d’acqua calda e passato con un panno morbido o un tovagliolo sulle guarnizioni in gomma, per una corretta pulizia ed eliminazione dei cattivi odori e muffe.

Come il bicarbonato e l’aceto, anche il limone può essere un potente alleato per la disinfezione e la pulizia profonda della lavastoviglie.

Lo si usa allo stesso modo dell’aceto, versando un bicchiere di succo di limone (senza semi) sul fondo per un lavaggio a vuoto di tanto in tanto, oppure come detergente con un panno inumidito e acqua tiepida per pulire le pareti interne della lavastoviglie e i suoi accessori.

Altri accorgimenti davvero utili e semplici da attuare sono:

-elimina sempre i residui di cibo dai piatti prima di inserirli in lavastoviglie

-tieni le stoviglie bene in ordine e separate, facendo in modo che i getti d’acqua raggiungano ogni piatto e pendola

-fai in modo che la lavastoviglie non sia troppo carica e che le pentole o i piatti più grandi non blocchino i bracci pulitori

-usa il sale adatto, che aiuta a rendere l’acqua più morbida ed eliminare il calcare residuo

Quando il tuo elettrodomestico è in una situazione più critica e questi consigli per tenere pulita la lavastoviglie sono invece poco efficaci, la cosa giusta da fare è affidarsi ad un centro assistenza per elettrodomestici di fiducia, come Assistenza AEL dove, tramite il loro sito web assistenza-ael.it, potrai contattare un tecnico specializzato nella riparazione e nella cura della lavastoviglie, che ti aiuterà a riavere una lavastoviglie pulita e performante, priva di calcare, sporco e muffe, e riavrai finalmente stoviglie pulite e igienizzate ogni giorno.