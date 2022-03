Attesa e desiderata: arriva la pioggia - BergamoNews

Che cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni ce lo rivela Massimo Mazzoleni con le sue previsioni per il bollettino ufficiale del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

L’alta pressione europea presente tra l’Italia ed i Balcani si sta gradualmente dissolvendo.

Un vasto canale depressionario si sta contemporaneamente formando sull’Iberia, sulla Francia e sul Mediterraneo Occidentale.

Esso si estenderà progressivamente verso l’Italia, apportando una fase piovosa dapprima modesta (domani) ed in seguito più consistente (Venerdì). Essa spezzerà, così, il lungo periodo secco invernale.

Mercoledì 30 marzo 2022

Tempo Previsto: Nella notte su tutta la Lombardia nuvolosità irregolare con residue schiarite soprattutto all’Est, dall’alba molto nuvoloso o coperto con addensamenti compatti ed estesi: precipitazioni generalmente deboli in particolare su Lombardia Ovest, Valchiavenna, Lario ed Orobie; sul resto della regione fenomeni isolati e di scarsa consistenza. Neve su Alpi, Prealpi ed Oltrepò Pavese oltre 1300-1500m.

Dal meriggio dapprima su tutta la regione quasi coperto o coperto, mentre a sera su Lombardia centro-Ovest irregolamente nuvoloso o molto nuvoloso con qualche schiarita: precipitazioni per lo più deboli più frequenti su Lombardia Ovest, Valchiavenna, Valtellina, Bergamasca e Bresciano in esaurimento a sera. Neve oltre 1450-1650m.

Temperature: valori MIN in lieve aumento e compresi tra 7/10°C, fino a 11°C nei grandi centri urbani; valori MAX in lieve diminuzione e compresi tra 12/17°C.

Venti: in pianura fino all’alba brezze deboli dal settore NW, in seguito brezze sostenute dal settore EST, in attenuazione solo nel corso della serata.

Giovedì 31 marzo 2022

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su tutta la Lombardia nuvolosità irregolare o molto nuvoloso con brevi schiarite, mentre dall’alba nuvolosità variabile con alternanza di addensamenti cumuliformi e schiarite: di notte residue piogge di debole internsità su Valli Orobiche, Bresciano, Cremonese e Mantovano con neve oltre 1400-1600m.

Dal meriggio dapprima su tutta la regione nuvolosità variabile con parziali schiarite assolate, mentre dal tramonto progressiva accentuazione della nuvolosità dall’Ovest con piogge o rovesci sparsi in particolare su Valchiavenna, Valtellina e fascia prealpina (dal Varesotto alle Valli Bresciane), mentre altrove fenomeni scarsi o nulli. Neve oltre 1600-1800m.

Temperature: valori MIN quasi stazionari e compresi tra 6/9°C, fino a 10°C nei grandi centri urbani; valori MAX in lieve aumento e compresi tra 14/18°C.

Venti: in pianura di notte ed a sera brezze per lo più deboli deboli dal settore NE, in giornata rotazione delle brezze a SSW.

Venerdì 1 aprile 2022

Tempo Previsto: Dapprima su Valtellina e fascia prealpina (dal Varesotto al Garda) quasi coperto o coperto con addensamenti estesi e persistenti, mentre al piano e sull’Oltrepò Pavese irregolamente nuvoloso o molto nuvoloso con brevi schiarite soprattutto su Cremonese e Mantovano: piogge o rovesci moderati su Lombardia centro-Ovest, Valtellina, Orobie e Valle Camonica, mentre sul resto della regione fenomeni generalmente deboli ed intermittenti. Neve oltre 900-1100m su Prealpi Ovest e Valtellina, mentre oltre 1250-1450m su Prealpi Est ed Oltrepò Pavese.

Col meriggio su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con estesi ed intensi addensamenti cumuliformi, mentre dalla serata sulla fascia Padana e sull’Oltrepò Pavese subentro di condizioni di variabilità e schiarite con cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso: dapprima piogge o rovesci temporaleschi in transito da Ovest verso Est, mentre a sera fenomeni in graduale esaurimento che si concentreranno su Valtellina, Valchiavenna e province prealpine. Neve oltre 500-700m su Prealpi Ovest e Valtellina, mentre oltre 800-1000m su Prealpi Est ed Oltrepò Pavese.

Temperature: valori MIN in lieve flessione e compresi tra 5/8°C, fino a 9°C nei grandi centri urbani; valori MAX in diminuzione e compresi tra 10/15°C.

Venti: in pianura per tutto il giorno brezze sostenute o a tratti vento moderato dal settore NE.