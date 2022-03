Atalanta-Torino si recupera l'11 maggio, ma dipende dal cammino in Europa League - BergamoNews

Aspettando i pronunciamenti del Collegio di Garanzia dello Sport, la Lega di Serie A ha annunciato le date dei recuperi delle partite di campionato non andate in scena a causa dell’elevato numero di positivi al Covid.

La decisione riguarda anche l’Atalanta che non ha disputato il match originariamente in programma al Gewiss Stadium il giorno dell’Epifania. Dopo aver dovuto fare i conti con gli incastri dei vari calendari di tutte le squadre, la sfida con il Torino è stata spostata a mercoledì 11 maggio. Tutto però dipenderà da come andranno i quarti di finale di Europa League in cui la formazione di Gasperini affronterà il Lipsia.

Se i nerazzurri dovesse essere eliminati il programma potrebbe subire nuove variazioni. L’andata del penultimo atto di Europa League è previsto per il 28 aprile mentre il ritorno il 5 maggio.

Il comunicato della Lega di Serie A recita: “Data suscettibile di essere modificata in relazione all’andamento dei Quarti di Finale di UEFA Europa League”.

Il significato è che nel caso in cui l’Atalanta dovesse dire addio al palcoscenico europeo la data sarebbe anticipata nelle ultime due settimane di aprile. L’altro scenario riguarda la sentenza definitiva del Collegio di Garanzia che potrebbe decidere per il 3-0 a tavolino della Dea. Questa ipotesi sembra remota, almeno stando ai precedenti giurisprudenziali in merito.