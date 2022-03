Area Impiantistica: percorso di potenziamento per le imprese - BergamoNews

Nell’ambito del piano di aggiornamento e potenziamento delle competenze e conoscenze aziendali studiato per guidare le imprese nelle complessità della gestione quotidiana, Confartigianato Imprese Bergamo ha programmato una serie di seminari e incontri dedicati al settore degli installatori di impianti che nella bergamasca è molto attivo e conta quasi 4200 imprese artigiane.

Si parte con il seminario gratuito sugli impianti termici alimentati a Biomassa Legnosa che si terrà martedì 5 aprile alle ore 18.00 nella sede di via Torretta dal titolo “Impianti termici a biomassa: nuove regole in Regione Lombardia con l’introduzione del DGR 5360/2021”

Il seminario farà il punto sulle nuove disposizioni approvate lo scorso ottobre da Regione Lombardia che disciplinano in modo complessivo gli impianti termici alimentati a Biomassa Legnosa quale legna, pellet o cippato, su tutto il territorio lombardo. Si tratta di indicazioni che riguardano sia i privati utilizzatori, sia coloro che installano e fanno manutenzione a stufe, cucine economiche o caminetti per la climatizzazione, la produzione di acqua calda o per la cottura dei cibi.

Tra gli obblighi quello di inserire gli impianti nel catasto regionale CURIT e di dotarli di tutta la documentazione prevista dalle norme (dichiarazione di conformità, libretto impianto, stelle di resa, targa). Inoltre, gli operatori dovranno essere in possesso della Qualifica Professionale FER.

Il seminario sarà aperto dal presidente Giacinto Giambellini, che è anche rappresentante dell’Area Impiantistica, a cui seguirà l’intervento di Nadia Pozzato, consulente e formatore nel settore impianti, con specializzazione nella biomassa.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione entro lunedì 4 aprile sul sito www.confartigianatobergamo.it

Dal mese di maggio partirà invece una serie di incontri dedicati ai responsabili tecnici delle imprese che operano su impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile – F.E.R. quali fotovoltaici, solari termici, pompe di calore, biomasse, per approfondire le procedure e gli adempimenti da attuare.

Gli incontri, alle ore 18:30, si terranno il 4 maggio a Romano di Lombardia, l’11 maggio a Zogno, il 18 maggio a Clusone e il 25 maggio a Grumello del Monte.

Per maggiori informazioni: Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035 274 355 – e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

ARTICOLO A CURA DI CONFARTIGIANATO BERGAMO