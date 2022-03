Al via la stagione di Movieland e dei ristoranti a tema di Canevaworld - BergamoNews

L’attesa sta per terminare: dal 1° aprile Movieland, insieme ai tre ristoranti tematizzati Medieval Times, Safari Pizza e Rock Star Restaurant ripartiranno per vivere una stagione entusiasmante di divertimento e spensieratezza! E dal 27 maggio si unirà anche il divertimento acquatico del mitico Caneva – The Aquapark.

Canevaworld Resort è un luogo unico in Italia che grazie all’incredibile varietà di offerta mette tutti d’accordo, dai più piccoli ai più grandi, e sia che si voglia trascorrervi una sola giornata, ma soprattutto per chi desidera programmare una vacanza completa all’insegna del divertimento. Con soluzioni di pernottamento su misura che includono la visita ai parchi tematici e le cene nei ristoranti del Resort, sono infatti innumerevoli le proposte e le combinazioni adatte ad ogni esigenza.

Parola d’ordine della vacanza a Canevaworld Resort? Esperienze coinvolgenti e memorabili per sfuggire dalla quotidianità, con attrazioni sensazionali mai viste prima, ambientazioni a tema che trasportano i visitatori in altri luoghi ed epoche storiche, incantate lagune d’acqua cristallina, spiagge caraibiche dove farsi baciare dal sole, entusiasmanti spettacoli assieme a cantanti, ballerini, attori e stuntmen e un’offerta di ristorazione per ogni palato… a Canevaworld non c’è proprio tempo per annoiarsi!

In perfetta tradizione Canevaworld Resort, dove si punta costantemente, stagione dopo stagione, a rinnovare ed incrementare la già ricca offerta di intrattenimento, anche il 2022 di Movieland – The Hollywood Park potrà vantare un incredibile e variegato ventaglio di novità.

LE NOVITA’ 2022 DI MOVIELAND – THE HOLLYWOOD PARK

– ANTARES INTERSTELLAR SPACES LINES (*): Esperienza galattica? Viaggio spaziale? Vacanza indimenticabile? Antares, racchiude tutto quello che avete sempre e solo immaginato: la crew della prima compagnia interstellare vi attende all’interno dello spazio porto di Movieland per salire a bordo di una confortevole astronave alla volta del pianeta rosso, Marte. Emozioni e sensazioni forti saranno protagoniste durante tutto il viaggio, inclusa la sorprendente simulazione dell’assenza di gravità. Antares è un’attrazione “made in Movieland”, ideata e concepita dal team di creativi Canevaworld Resort, così come molte delle applaudite ed originali attrazioni del parco.

– U.S. ARMY STUNT SHOW – 20° ANNIVERSARIO: Giunto alla sua ventesima edizione, lo show più spettacolare e longevo di Movieland riceverà un upgrade nella stagione 2022. Nuovi ed inediti effetti speciali, nuova colonna sonora e nuove azioni stunt per una “Director’s Cut” capace di rendere ancor più nuovo e coinvolgente il più grandioso stunt-show d’Italia: uno spettacolo unico nel suo genere da vivere tutto d’un fiato!

– SAVE MOVY – THE SHOW: Attenzione piccoli ospiti di Movieland, abbiamo bisogno del vostro aiuto! Il malefico Spot è fuggito con il diamante energetico in grado di attivare il portale che permette alla mascotte Movy di collegarsi con il suo pianeta di origine. E oltre a Movy anche tutto il mondo del cinema sarà in pericolo. Solo unendo le forze e recuperando il diamante sarà possibile salvare Movy dalle cattive intenzioni di Spot. Canzoni dal vivo, coinvolgenti coreografie e intramontabili musiche amate da piccoli e grandi, faranno da sfondo a questa divertente storia tutta da ballare.

– MOVIE MAGIC MACHINE (**): Ritorna il mondo degli effetti speciali del cinema grazie a questo show tutto nuovo che si ispira ai temi e alle gag di Movie Magic, una delle “storiche” ed apprezzate produzioni di Movieland che aveva accompagnato e divertito i visitatori del parco fin dalla prima stagione di apertura. Oggi Movie Magic diventa Movie Magic Machine e si trasferisce all’interno del grande teatro di Movieland che per l’occasione presenta un inedito restyling del palco. Protagonista sarà una macchina del tempo che trasporterà gli spettatori attraverso la storia del cinema e, soprattutto, dei suoi effetti speciali. Una storia ricca di momenti emozionanti e curiosità ma anche degli inevitabili – ma divertenti – imprevisti.

– MOVIELAND COMICS FEST: Il 7 e 8 maggio 2022 Movieland ospiterà il raduno “Cosplay By Think Comics” dedicato interamente ai Cosplayer e ai loro incredibili costumi ispirati da personaggi famosi del mondo del cinema, dei fumetti e dell’animazione. Oltre a parate, photo point e meet&great il 7 maggio ci sarà a Movieland anche Giorgio Vanni, voce delle più famose sigle dei cartoni animati nonché della canzone ufficiale del parco, che si esibirà in un concerto esclusivo sul palco della Main Street.

– MOVIELAND PRIDE: Il 21 maggio 2022 Movieland ospiterà la prima edizione di un Pride in un parco divertimenti in Italia. A partire dalle ore 19.00 fino alle 23.00 i visitatori avranno la possibilità di immergersi in una serata di festa caratterizzata da un’atmosfera magica che avrà lo scopo di celebrare i valori del rispetto di ogni essere umano, nella sua unicità. I partecipanti all’evento verranno coinvolti dalle scenografiche esibizioni dello staff artistico, da un’esclusiva e coloratissima parata, da un DJ-set live e da spettacolari effetti speciali, oltre all’opportunità di vivere le attrazioni del parco dal tramonto fino a tarda notte.

Evento organizzato con il placet di ArciGay.

– MOVIELAND FILM FESTIVAL: Un mese intero dedicato al mondo del cinema! A Movieland nasce una “stagione” tutta nuova grazie al Movieland Film Festival in cui gli ospiti del parco avranno la possibilità di vivere ancor più da vicino il mondo delle Star del cinema. Durante tutto il mese di giugno food corner a tema, comparse, photo point e speciali animazioni aggiungeranno un tocco di magia Hollywoodiana in più per questa nuova stagionalità in pieno stile Movieland.

– FORTLIVE LASER BATTLE (***): La battaglia laser lungo le vie di Movieland si rinnova con nuove sfide, nuovi nascondigli e nuovi obiettivi tutti da scoprire! Componi la tua squadra e vinci contro i tuoi amici in una location tutta nuova da esplorare.

(*) Apertura in corso di stagione

(**) dal 15 Aprile 2022

(***) Attrazione a pagamento

Questo il calendario e gli orari di apertura di Movieland per la stagione 2022.

Tutte le informazioni utili per pianificare la propria giornata a Canevaworld Resort, sono disponibili ONLINE sul sito www.canevaworld.it .

LE INCREDIBILI ATTRAZIONI DI MOVIELAND

Movieland propone ai propri Ospiti attrazioni uniche ed originali, molte delle quali mai viste prima in Italia ed Europa, ispirate al mondo del cinema, e nate da un team di progettisti e creativi tutto italiano.

PANGEA, attrazione a tema preistorico unica al mondo, invita tutta la famiglia a partecipare ad un avventuroso percorso a bordo di Jeep alla scoperta di un mondo fantastico mentre al HOLMES HOTEL solo i più temerari si potranno addentrare in un luogo oscuro e maledetto, un’esperienza mozzafiato e terrorizzante nella Chicago di fine ‘800 sulle orme di un feroce serial killer.

Gli amanti del cinema possono assistere al coinvolgente live-show OVERDRIVE – LIVE SET ambientato nei sobborghi di San Francisco con inseguimenti tra auto e moto, scene spettacolari, sparatorie mozzafiato ma anche tante nozioni su come viene girato un film, oppure lasciarsi trascinare nella storia di MEDUSA, un live show a tema mitologico con canzoni dal vivo, attori e stuntmen all’interno di un’arena completamente scenografata e ricca di effetti speciali.

Adrenalina allo stato puro su DIABOLIK INVERTIGO, una montagna russa unica nel suo genere ed inedita per il panorama italiano da percorrere sia in avanti che all’indietro. ANDROID – THE FINAL 3D BATTLE è invece un simulatore dinamico multi-sensoriale con proiezione wide-3D su schermo da 23 mt., effetti speciali cinematografici in sala e attori dal vivo.

Incredibili evoluzioni sull’acqua a bordo dei potenti motoscafi da 600 cavalli sono la prerogativa di KITT SUPERJET mentre entrare in un sommergibile ricostruito in scala 1:1 è l’esperienza proposta nell’attrazione U-571 SUBMARINE SIMULATOR. A Movieland si può anche vivere l’emozione di un terremoto nella centrale di MAGMA 2.1.

MOVIELAND è divertimento per tutta la famiglia e anche i più piccoli hanno le attrazioni adatte a loro: nell’area a tema preistorico in mezzo a divertenti dinosauri colorati, a bordo delle vetture di ROUTE 66, al COOTER’S RODEO oppure sui tronchi acquatici di TRONCOSAURUS. Senza dimenticare il divertente FANTASMIK, un percorso tutto da scoprire, pieno di trabocchetti ed effetti speciali, per tutti i piccoli avventurieri in cerca di emozioni e KITT MINIJET, la versione a misura di bambino dei grandi motoscafi di KITT SUPERJET.

Un altro momento di svago? Fate un salto al cinema Metropol sulla Main Street per scoprire BANDIDO – THE MAGIC RIDE… All’apparenza un classico cinema di altri tempi ma attenzione perché gli Ospiti si troveranno catapultati in un’attrazione 4D per tutta la famiglia a bordo di un simulatore dinamico ricco di effetti speciali e tanto divertimento. I personaggi di Bandido torneranno poi anche per un live-show tutto azione e risate.

IL MONDO DI CANEVAWORLD RESORT

Canevaworld Resort è una destinazione turistica unica in Italia situata a Lazise, sulle sponde del bellissimo Lago di Garda e comodamente servita sia per chi arriva in auto, treno o aereo. Fanno parte del Resort due incredibili parchi di divertimento, tre ristoranti tematici e un cocktail bar per le calde serate estive del lago:

– MOVIELAND – THE HOLLYWOOD PARK è un parco a tema cinematografico dove originali attrazioni e spettacoli dal vivo ricreano la magia di Hollywood

– CANEVA – THE AQUAPARK è il mitico parco acquatico a tema che da tanti anni rappresenta il punto di riferimento per questa tipologia di divertimento sul Lago di Garda

– MEDIEVAL TIMES è il più popolare e coinvolgente dinner&show a tema medievale: una ricca cena servita durante un combattuto torneo medievale scatenano il tifo di tutti i commensali • SAFARI PIZZA è il posto più avventuroso per una cena a base di pizza: un mondo popolato dagli animali della savana, con area giochi interattiva e una suggestiva ambientazione ricca di effetti speciali per una serata fuori dall’ordinario

– ROCK STAR RESTAURANT è un ristorante con formula “All You Can Eat&Drink” (mangia e bevi tutto ciò che desideri) dedicato al mondo della musica

– MARGARITAS COCKTAIL è un tiki-bar in stile caraibico per assaporare deliziosi cocktail

Per visitare tutte le attrazioni di Canevaworld Resort è possibile organizzare al meglio la propria vacanza grazie a CANEVAWORLD VIAGGI, il tour operator di Canevaworld i cui operatori rispondono al 045 69 69 900 oppure via email a booking@canevaworld.it