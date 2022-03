Poco nuvoloso e nebbia, da mercoledì la pioggia - BergamoNews

Le previsioni meteo a cura di Massimo Mazzoleni per il bollettino ufficiale emesso martedì 29 marzo dal Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

L’alta pressione europea presente tra l’Italia ed i Balcani si indebolisce progressivamente, ma continua a proteggere in parte la regione Padano-alpina.

L’area depressionaria, presente tra l’Iberia ed il Marocco, si estenderà fino alla Francia e da Mercoledì darà luogo ad una moderata fase piovosa sul N-Italia, che spezzerà il lungo periodo secco invernale.

Martedì 29 marzo 2022

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Mantovano, Bassa Bresciana, Cremonese e Lodigiano poco nuvoloso o in parte nuvoloso con qualche nebbia o banco di nebbia fino all’alba, per contro sul resto della regione nuvoloso/velato o irregolarmente nuvoloso con frequente transito di nubi medio-alte: non sono attese precipitazioni.

Dal meriggio dapprima ancora nuvoloso con passaggi di nubi medio-alte ed intervalli assolati, mentre in serata progressivo addensamento della nuvolosità dall’Ovest: forse qualche debole pioggia su alto Varesotto ed alto Verbano con neve oltre 1300-1500m.

Temperature: valori MIN in lieve aumento e compresi tra 5/8°C, fino a 10°C nei grandi centri urbani; valori MAX in lieve flessione e compresi tra 17/21°C.

Venti: in pianura brezze per lo più deboli o a tratti sostenute fino al tardo mattino con predominante dal settore EST, in seguito in rotazione dapprima da SUD ed a sera al settore OVEST.

Mercoledì 30 marzo 2022

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia molto nuvoloso o coperto con ultime schiarite all’Est nel corso della notte: entro l’alba precipitazioni generalmente deboli in particolare su Lombardia Ovest, bassa Valtellina, Valchiavenna, Orobie e Prealpi bresciane; sul resto della regione fenomeni isolati ed intermittenti. Neve oltre 1250-1450m su Varesotto, Comasco e Valchiavenna ed oltre 1350-1550m altrove (Oltrepò Pavese compreso).

Dal meriggio dapprima su tutta la regione quasi coperto o coperto, mentre a sera su Lombardia Ovest irregolamente nuvoloso o molto nuvoloso con qualche timida schiarita: precipitazioni per lo più deboli che a sera si concentreranno su Bergamasca Est, Bresciano, Cremonese e Mantovano. Neve oltre 1450-1650m.

Temperature: valori MIN in lieve aumento e compresi tra 7/10°C, fino a 11°C nei grandi centri urbani; valori MAX in diminuzione e compresi tra 12/16°C.

Venti: in pianura brezze sostenute o a tratti vento moderato dal settore EST, in attenuazione solo nel corso della serata.

Giovedì 31 marzo 2022

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Lombardia Ovest nuvolosità irregolare con parziali schiarite assolate, mentre su Lombardia centro-Est in prevalenza molto nuvoloso con addensamenti estesi e solo qualche effimera schiarita: piogge per lo più deboli che di notte interesseranno Bergamasca Est, Bresciano, Lodigiano, Cremonese e Mantovano, per poi ridursi dal mattino solo sulla pianura orientale. Neve oltre 1400-1600m.

Dal meriggio dapprima su tutta la regione nuvolosità variabile con parziali schiarite, mentre verso il tramonto progressiva accentuazione della nuvolosità dall’Ovest con piogge o rovesci per lo più deboli che dal Valtellinese e dalla fascia prealpina (da Alto Lario al Garda) tenderanno ad estendersi al resto della regione. Neve oltre 1550-1750m.

Temperature: valori MIN stazionari e compresi tra 7/10°C, fino a 11°C nei grandi centri urbani; valori MAX in lieve aumento e compresi tra 16/19°C.

Venti: in pianura di notte brezze deboli da NW, in seguito brezze per lo più deboli dapprima dal settore SW, mentre a sera progressiva rotazione ad ESE.