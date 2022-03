Officina divorata dalle fiamme a Treviolo, fumo nero e due persone intossicate - BergamoNews

Treviolo. Brucia un’officina a Curnasco di Treviolo, in via Europa, dietro al supermercato Md.

Intorno alle 17, per cause ancora da accertare, si è sviluppato un rogo all’interno della Space Bike, che si trova in un capannone. Subito si è sollevata una grande colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza e i telefoni della centrale dei vigili del fuoco hanno iniziato a suonare senza sosta per le numerosissime segnalazioni da parte dei cittadini. L’area attorno all’officina è stata chiusa al traffico per consentire ai vigili del fuoco di intervenire in sicurezza.

Le fiamme hanno intaccato anche altre attività commerciali e produttive nei pressi dell’officina, compreso un gommista. L’incendio ha causato anche il crollo di un muro e di un tetto.

Due uomini, uno di 48 e l’altro di 49 anni, sono rimasti intossicati dal fumo e il titolare ha riportato delle ustioni. Il personale sanitario arrivato sul posto ha prestato loro i primi soccorsi e li ha trasferiti nel vicino ospedale papa Giovanni.

Sul posto anche la polizia locale di Treviolo, i carabinieri e le pattuglie di Sorveglianza Italiana.

guarda tutte le foto 11



Incendio a Treviolo: capannone divorato dalle fiamme

Nel vicino supermercato Iperal, i clienti hanno sentito un grande boato dovuto probabilmente allo scoppio di vetrate. Spaventati, si sono precipitati all’esterno lasciando spese e carrelli.