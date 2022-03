Istruzione e formazione per adulti: "Fare Rete" sull’apprendimento permanente - BergamoNews

L’istruzione per gli adulti ha, in Italia, una lunga storia: essa può essere fatta risalire ai famosi corsi di 150 ore istituiti negli anni ’70 per i lavoratori con la finalità di recuperare l’obbligo scolastico e favorire poi la frequenza di corsi serali presso gli istituti tecnici e professionali.

Passata poi attraverso una serie di altre esperienze, l’istruzione per gli adulti ha trovato una sua importante e ancora vigente ridefinizione con la legge finanziaria del 2006, che ha riorganizzato l’educazione degli adulti su base provinciale istituendo i CPIA, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, definitivamente regolamentati poi nel 2012.

I CPIA sono istituzioni scolastiche autonome, con un proprio organico docenti, propri organi collegiali, organizzati, di norma, su base territoriale. Nella provincia di Bergamo ne esistono due, uno con sede amministrativa a Bergamo, l’altro con sede amministrativa a Treviglio: entrambi hanno poi una serie di punti di erogazione del servizio che coprono tutta la provincia. A tutt’oggi sono frequentati da 1.350 e 1.750 studenti rispettivamente, ai quali devono poi aggiungersi gli studenti che frequentano corsi di ampliamento dell’offerta formativa, e coloro che frequentano i corsi serali di secondo livello, per un totale di quasi 5.000.

L’offerta formativa dei CPIA è flessibile e si articola in percorsi di due livelli: il primo, diviso in due periodi, permette il conseguimento del diploma del primo ciclo e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; il secondo consente l’ammissione al terzo anno, all’ultimo anno e l’acquisizione del diploma di istituto tecnico, professionale o di liceo artistico.

Inoltre, presso i CPIA vengono erogati i corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, attraverso i quali è possibile ottenere la certificazione di livello A2, necessaria per richiedere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Ma, come osserva il dirigente del CPIA di Treviglio, il dott. Claudio Corbetta, oltre i percorsi istituzionali i Centri progettano moduli formativi rispondenti ai bisogni dei cittadini adulti in condizioni di svantaggio. Insieme ai centri di formazione realizzano percorsi professionalizzanti e di orientamento al lavoro.

Per le mamme straniere, insieme ai servizi territoriali, sono proposti interventi sulla salute e la cura dei figli. I due CPIA provinciali in stretta collaborazione hanno poi organizzato un percorso per acquisire le competenze digitali necessarie per accedere a servizi e opportunità (come per esempio lo SPID, o il fascicolo sanitario elettronico): si chiama “Cittadinanza Digitale” perché in effetti si tratta di competenze chiave per poter essere cittadini attivi e consapevoli. Concertare gli interventi, lavorare in rete, aggiunge il dott. Giancarlo D’Onghia, dirigente Scolastico del CPIA di Bergamo, consente poi di arricchire l’offerta formativa, progettando ulteriori interventi rivolti ai contesti di maggior fragilità, come nel caso dei corsi di informatica, concorsi artistici, concorsi letterari che il CPIA di Bergamo propone all’interno del carcere di Bergamo.

A 10 anni dell’emanazione del DPR che regolamenta i CPIA, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e i Centri Provinciale di Istruzione degli Adulti – CPIA 1 di Bergamo e CPIA 2 di Treviglio – organizzano e promuovono per la data del 30 marzo, dalle 9 alle 16.30 allo Spazio Polaresco di Bergamo una giornata di studi: un’importante occasione per discutere proprio sul tema dell’istruzione in età adulta, dell’apprendimento permanente, della necessità di fare rete per progettare una formazione capace di favorire la creazione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro attraverso percorsi di studio il più possibile personalizzati e capaci di valorizzare i diversi contesti di apprendimento per rispondere alle richieste di una società complessa.

Locandina Convegno Apprendimento Permanente