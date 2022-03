Invasione dell’Ucraina, a Osio Sotto incontro sulle possibili minacce per l’Occidente - BergamoNews

Osio Sotto. La guerra in Ucraina sta seminando dolore, morti e distruzione, ma anche tante preoccupazioni per le ripercussioni che può avere su scala mondiale. Per approfondire questi aspetti, l’amministrazione comunale e l’oratorio San Giovanni Bosco organizzano un incontro a tema nella serata di lunedì 4 aprile.

L’appuntamento, intitolato “L’invasione dell’Ucraina: minaccia all’Occidente?”, è alle 21 al centro sociale Barbisotti, a Osio Sotto in via Libertà, 45.

Interverranno il giornalista Oliviero Bergamini, vicedirettore di RaiNews24, già responsabile degli esteri del Tg1, e Gilberto Bonalumi, senior advisor Ispi – Istituto per gli studi di politica internazionale.

L’assessore alla Cultura del Comune di Osio Sotto, Daniele Pinotti, spiega: “L’amministrazione comunale ha pensato che sia importante proporre un momento di riflessione in merito a quanto sta accadendo in Ucraina. Abbiamo organizzato questo incontro con due relatori d’eccezione e, grazie a loro, siamo certi di offrire alla cittadinanza una preziosa occasione di approfondimento. Con i loro interventi, daranno tanti spunti molto arricchenti che permetteranno di acquisire strumenti in più per valutare il difficile momento che stiamo vivendo”.

Nel rispetto delle restrizioni anti-contagio da Covid-19, per prendere parte alla serata sarà obbligatorio essere muniti di super green pass e indossare la mascherina Ffp2.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO