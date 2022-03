Incendio a Treviolo, Ats scrive a sei comuni: "Non c'è più fumo, ma tenete chiuse le finestre" - BergamoNews

Treviolo. In seguito all’incendio che ha distrutto un’officina in via Europa a Curnasco di Treviolo, Ats ha diramato un comunicato indirizzato ai sindaci di Treviolo, Curno, Lallio, Stezzano, Bergamo e Mozzo, chiedendo di diffonderli alla cittadinanza.

Il sindaco di Treviolo, Pasquale Gandolfi, ha scritto un post su Facebook un comunicato: “Le fiamme sono state spente egregiamente da 3 squadre dei vigili del fuoco in meno di due ore. Arpa giunta sul posto ha fatto opportuni rilevi, mentre Ats ha diramato alle 19 un comunicato dove chiede di chiudere preventivamente le finestre delle abitazioni, tuttavia allo stesso orario il funzionario dei vigili del fuoco presente con me sul posto ha dichiarato che non si era più in presenza di fumo perché l’incendio era stato completamente domato e allerta fumo rientrata”.

Gandolfi rassicura i suoi concittadini e i residenti dei comuni limitrofi: “Informo che il materiale bruciato è prevalentemente gommapiuma, e che qualora riscontraste eventuali difficoltà respiratorie l’indicazione è di recarsi presso il pronto soccorso”.