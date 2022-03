Il diavolo veste Prada, Green book o Before we go? La tv del 29 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 29 marzo Canale5 alle 21.40 proporrà la visione del film “Il diavolo veste Prada”.

La volubile e crudele Miranda Priestly è un mito della moda: dirige la rivista più venduta e prestigiosa a livello internazionale, “Runaway”. Andrea Sachs, ventitreenne che sogna di diventare scrittrice, accetta di lavorare per lei in cambio di una futura raccomandazione…

RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Green book”. A New York nel 1962 il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro per la chiusura temporanea del locale dove lavora. L’occasione giusta arriva quando incontra Don Shirley, un celebre pianista jazz. Il musicista afroamericano lo assume come autista personale, in vista del tour che lo porterà ad esibirsi negli stati del sud, proprio dove il razzismo è profondamente radicato. D’altronde, lo stesso Tony nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “La pupa e il secchione show”, condotto da Barbara D’Urso.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Piacere, sono un po’ incinta”; su Rai4 alle 21.20 “Jailbirds”; su Rai5 alle 21.15 “Ogni tuo respiro”; su La5 alle 21.05 “Before we go”; su Iris alle 20.55 “Quel maledetto colpo al Rio Grande Express” e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia 6: la città è assediata”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

