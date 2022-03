Il cuore di Cazzano: grande partecipazione alla raccolta per l’Ucraina - BergamoNews

Cazzano Sant’Andrea. Uniti nella solidarietà per la gente dell’Ucraina colpita dalla guerra. Il Comune e la Parrocchia di Cazzano, unitamente a Cazzano in Festa, Gruppo Alpini e AVIS hanno organizzato il 18 e 19 marzo in oratorio una raccolta di beni di prima necessità.

Grazie alla generosità di tanti cittadini sono stati raccolti prodotti per bambini (omogenizzati, latte in polvere, ecc.), cibi a lunga conservazione (tonno e carne in scatola, legumi, caffè e cacao solubili, frutta secca sgusciata e confezionata, barrette), prodotti igienici (pannoloni, assorbenti, salviettine umidificate) ma anche torce frontali, elettriche o a pile, powerbank per cellulari.

La merce è stata successivamente imballata e consegnata al punto di raccolta di Curno dove opera l’associazione Zlaghoda, attiva ben prima del conflitto per attività di promozione della cultura ucraina.

Cazzano per l’Ucraina: raccolta in oratorio