Educazione civica? La commissione politiche giovanili di Treviolo organizza 4 incontri gratuiti - BergamoNews

Un percorso gratuito di quattro incontri per approfondire tematiche di politica e cittadinanza, soprattutto in un momento storico dove comprendere determinate dinamiche può aiutare ad interpretare meglio ciò che sta accadendo in Europa e nel mondo.

Anche quest’anno la commissione Politiche giovanili del Comune di Treviolo organizza quattro serate dedicate a tutti i treviolesi: si comincia martedì 5 aprile, si prosegue il 12 e il 26 aprile e si conclude il 10 maggio.

Quello pensato per la primavera 2022 è un mini corso di educazione civica: quattro serate tenute da esperti per capire meglio il funzionamento degli organi di governo. Si partirà dal piccolo, da come opera l’Amministrazione comunale di un paese, si passerà al Governo italiano, con elezioni, Camera e Senato, l’iter di approvazione delle leggi, ci si allargherà al Parlamento europeo per finire con la geopolitica, i vari assetti mondiali e le delicate situazioni d’attualità.

Gli incontri si terranno in sala consiliare, in via Roma 43, dalle 20.15 alle 22, e saranno composti da due momenti: prima la lezione dell’esperto e poi un momento più pratico e divertente, dove ci si lavorerà in gruppi, si faranno simulazioni e dibattiti per meglio approfondire gli argomenti trattati.

Nel 2020 la commissione Politiche giovanili si era occupata di organizzare il gruppo dei giovani volontari, tuttora attivo; nel marzo 2021 aveva proposto un percorso rivolto a genitori ed educatori sugli adolescenti in epoca Covid e lo scorso autunno quattro serate dedicate alla finanza con un formatore che spiegava in modo semplice ed efficace argomenti finanziari che si incontrano nel quotidiano.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di organizzare degli approfondimenti aperti a tutta la cittadinanza, dato che abbiamo sempre avuto un ottimo riscontro ed ogni percorso proposto è sempre stato molto partecipato – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Martina Locatelli -. I relatori che interverranno al corso di educazione civica sono tutti esperti in grado di rendere interessanti e di facile comprensione argomenti che possono intimorire per la loro complessità. Il programma e le serate sono state organizzate in collaborazione con la scuola We Care di Bergamo che si occupa di educazione e formazione politica. È un’occasione per ampliare le proprie conoscenze, un arricchimento culturale e personale e, perché no, un modo per socializzare. Chi è interessato ma non vuole prendere parte attivamente alle serate, può seguire gli incontri sul canale Youtube del Comune”.

Ecco il programma:

MARTEDÌ 5 APRILE: La macchina comunale: pachiderma o pappagallo? Con Paolo Paroni, Coordinatore di programma di inclusione sociale e lavorativa Azienda consortile per i Servizi alla Persona Brescia Est e Comune di Brescia e presidente della rete Iter, network per le Politiche giovanili; e con Dario Acquaroli del direttivo della scuola We Care.

MARTEDÌ 12 APRILE: La Repubblica italiana: oasi o tempesta? Con Luca Lauricella, laureando in giurisprudenza, specializzato in diritto d’impresa all’Università degli Studi di Bergamo e Dialettica Dinamica, organizzazione che ha come obiettivo quello di creare laboratori interattivi basati sul dialogo e il dibattito, al fine di sperimentare momenti di confronto e scambio positivi e arricchenti per i partecipanti coinvolti.

MARTEDÌ 26 APRILE: L’Unione Europea: fine delle particolarità o inizio delle comunità? Con Davide Garlini, laureato in Diritti dell’Uomo e Cooperazione internazionale all’Università di Bergamo, ha partecipato a progetti accademici in collaborazione con le università del Marocco e degli Stati Uniti; e Andrea Sem Castelli del direttivo della scuola We Care.

MARTEDÌ 10 MAGGIO: Le alleanze internazionali: croce o delizia per i singoli continenti? Con Michele Tallarini, ricercatore all’Università di Bergamo, si occupa di migrazioni e di prevenzione della radicalizzazione in Europa e in Africa.

Per partecipare a questa nuova proposta del Comune di Treviolo è necessaria l’iscrizione: è possibile seguire tutte e quattro le serate o prenotare solamente quelle che riguardano gli argomenti di proprio interesse. Basta scrivere un’email all’indirizzo commissionepg@comune.treviolo. bg.it, o compilando il form (link e qrcode reperibili dalla locandina pubblicata sul sito del Comune e sull’app Treviolo Smart).

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO