Don Ferruccio Garghentini sarà il nuovo parroco di Gandino - BergamoNews

Gandino. Don Ferruccio Garghentini dal prossimo settembre sarà il nuovo parroco di Gandino, Barzizza e Cirano. L’annuncio ufficiale è arrivato sabato 26 marzo in Basilica da parte del prevosto don Innocente Chiodi, che una settimana fa aveva annunciato il suo addio all’Unità Pastorale che unisce Gandino, Barzizza e Cirano (istituita nel 2018), per diventare parroco di Bariano.

Don Ferruccio Garghentini, classe 1961, è originario di Carenno (Lecco). Ordinato nel 1992, sino al 1997 è stato curato in città alla Malpensata e dal 1997 al 2012 parroco di Grumello del Piano, sempre in città. Dal 2012 è parroco di Filago (2.500 abitanti), dove la parrocchia, come a Gandino, è intitolata a S.Maria Assunta (con San Rocco). Negli ultimi anni si impegnato in importanti lavori di ristrutturazione di tetto e facciate della parrocchiale e nel 2017 ha accolto a Filago la statua della Madonna di Fatima.

In Val Gandino ritroverà, fra gli altri, don Giuseppe Merlini, parroco di Leffe, suo compagno di ordinazione nel 1992. L’avvicendamento, che a breve verrà ufficializzato dalla Curia, è programmato per il prossimo settembre, prima con il grazie caloroso a don Innocente (a Gandino per 12 anni) e poi con il gioioso benvenuto al nuovo parroco don Ferruccio.