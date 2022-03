Commessa, poi stella dell'hard durante il lockdown: chi era Carol Maltesi, mamma 26enne ritrovata nel dirupo a Borno - BergamoNews

Dopo la nascita del figlio, nel 2016, aveva iniziato a lavorare come commessa. Poi, durante il lockdown, a causa delle continue chiusure, ha scelto di percorrere una strada alternativa: quella che l’ha portata a diventare una stella di Onlyfans, il social network senza censure cresciuto a dismisura durante la pandemia. Carol Maltesi, 26 anni, si presentava ai suoi ammiratori come Charlotte Angie, pseudonimo scelto per la carriera nel mondo dell’intrattenimento per adulti.

Sarebbe suo il corpo ritrovato il 20 gennaio in un dirupo nella piccola frazione di Paline di Borno, al confine tra le province di Brescia e Bergamo: congelato, sezionato in 15 pezzi e avvolto in quattro sacchi neri tra rifiuti e sterpaglie. Davide Fontana, 43enne dipendente di banca e vicino di casa della vittima, ha confessato il delitto durante un interrogatorio nella notte ai carabinieri. I due, in passato, avrebbero avuto una relazione. L’uomo è ora accusato di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere.

Carol Maltesi, papà italiano e mamma olandese, era originaria di Sesto Calende, paese del Varesotto che si affaccia sul Lago Maggiore. Da qualche anno viveva a Rescaldina, 14 mila abitanti appena fuori Milano. La sua avventura nel mondo dell’hard – come spiegato in alcune interviste – era iniziata in modo ‘casalingo’ durante il lockdown, caricando alcuni video su Onlyfans, piattaforma che utilizzava per promuovere la sua immagine e il suo corpo. Un business a tutti gli effetti, alternativo al lavoro da commessa che scarseggiava a causa delle continue chiusure. Tant’è che in breve tempo sono arrivate la notorietà e il professionismo.

Al Luxy Club Milano avrebbe dovuto tenere il suo ultimo spettacolo, durante il Luxy Erotik Festival 2, da venerdì 11 a domenica 13 marzo, ma lì Charlotte Angie non si è mai presentata. E anche i suoi profili social erano inattivi da tempo. Un dettaglio che non è sfuggito ai suoi fans, gli stessi che hanno letto l’elenco degli undici tatuaggi diffuso dalla Procura di Brescia e contattato la redazione del quotidiano online bsnews.it, per denunciare alcune macabre corrispondenze. Una su tutte, quella del disegno maculato presente sul gluteo destro della donna.

L’elenco dei tatuaggi era stato reso pubblico proprio nella speranza che qualcuno potesse riconoscere la vittima: una strategia che, a quanto pare, ha funzionato. L’omicidio e la distruzione del cadavere – secondo quanto ricostruito nelle indagini – sarebbero avvenuti a Rescaldina, mentre l’occultamento è avvenuto al confine tra Brescia e Bergamo. Il presunto assassino – come rivelato dal sito BSNews – ha anche risposto al cellulare fingendo di essere la sua vittima, rispondendo persino alle domande di alcuni giornalisti della testata locale.