Un gesto di pace: Odessa sia candidata a sede dell'Expo 2030 - BergamoNews

In questi giorni tutti parlano di aiutare con le armi la Repubblica di Ucraina. Invece che sostenere questa nazione con strumenti di morte, per fermare la guerra che, come ha detto Papa Francescolo scorso 26 Marzo, rischia di cancellare “l’uomo dalla storia”, cerchiamo di fare qualcosa di positivo e propositivo.

L’Italia al posto di armi ritiri la candidatura di Roma a sede dell’Expo 2030 e sostenga la città di Odessa.

Le esposizioni universali servono ad unire le nazioni, farle dialogare e far regnare la Pace.

Firma la petizione qui

Facciamo un gesto concreto se vogliamo ricostruire una Nazione dalle macerie della guerra, non inviamo armi ma ritiriamo la candidatura di Roma in favore di Odessa. Magari con l’accordo del Ufficio delle Esposizioni per poter ripresentare la candidatura di una città Russa nell’edizione successiva.

Invece che la morte e la distruzione “camminiamo insieme” come insegna Papa Francesco e facciamo un gesto di vita contro la cultura della morte e dello scarto.