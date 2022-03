Studio Battaglia, Homefront o Sopravvissuti? La tv del 28 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 28 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction” Studio Battaglia”. Verranno proposti due episodi: nel primo, Anna vorrebbe fidarsi ancora di Alberto, ma a poco a poco capisce che lui non le sta dicendo tutta la verità. Si immerge nel caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto.

Nel secondo, Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque e prova a farsi perdonare da Viola, che a sua volta cerca senza successo di riappacificarsi con Alessandro. Anna riceve da Massimo la proposta di partire per un viaggio di lavoro all’Argentario. Raggiungeranno Carla che, rifiutata l’offerta milionaria del marito, ha deciso di intentargli causa.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in paradiso”. Per indagare su un apparente suicidio in un albergo e sulla morte di un istruttore di un corso di sopravvivenza, arriva dall’Inghilterra l’ispettore Neville Parker, un detective con diverse allergie e maniaco dell’igiene…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “PresaDiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda una nuova puntata de “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Homefront”; su La7 alle 21.15 “Giochi di potere”; su Rai4 alle 21.20 “Darkest minds”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Scelta d’amore”; su Iris alle 20.55 “Michael Clayton” e su Italia2 alle 21.10 “Sopravvissuti”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole – L’altro ‘900 – Sentimenti”. Puntata di letteratura italiana dedicata ai sentimenti, e soprattutto alla grande poesia d’amore. Giorgio Caproni, Sandro Penna, Alda Merini, Goffredo Parise, Sibilla Aleramo, Elio Vittorini, Gesualdo Bufalino, Giuseppe Berto e Giovanni Arpino, fra i protagonisti della viva scrittura del Novecento.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.