Obiettivo 5: MOGI Caffè per la parità di genere - BergamoNews

Corriere della Sera e Università La Sapienza di Roma hanno organizzato un evento dedicato alla parità di genere: Obiettivo 5, questo il nome della manifestazione, ha ospitato imprenditrici e professioniste che si sono raccontate e confrontate sui temi e i traguardi posti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.

Monica Forcella, founder & CEO di MOGI Caffè, è stata invitata a dialogare con le fondatrici di ViVi Bistrot, Cristina Cattaneo e Daniela Gazzini, da anni partner di MOGI.

Come esplicitato nello statuto d’impresa benefit, MOGI s’impegna quotidianamente con azioni e progetti a sostegno e promozione della parità di genere: nei Paesi di provenienza del caffè – appoggiando imprese femminili e tutelando i diritti delle lavoratrici – e in Italia – con progetti e iniziative dedicati alle donne e in particolar modo a quante si trovano in situazioni di difficoltà e fragilità.

Emancipazione e autonomia, educazione e responsabilizzazione, accesso alle risorse: nel mondo e in Italia la parità di genere passa in primo luogo da questi diritti fondamentali, da riaffermare giorno per giorno. Per questo, MOGI si impegna nella promozione di buone pratiche contro la discriminazione di genere; aumenta la consapevolezza dei consumatori rispetto all’origine del caffè e quindi all’importanza della sua sostenibilità non solo in termini ambientali ma anche umani, con particolare attenzione alla condizione femminile.

Eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze; eliminare ogni forma di violenza e pratiche abusive su donne e bambine; riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico; garantire partecipazione femminile e pari opportunità di leadership; garantire accesso alla salute sessuale e riproduttiva; dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche; rafforzare l’uso delle tecnologie della comunicazione; intensificare le politiche per la parità di genere: i traguardi sono molti ma tutti facce della stessa medaglia e insieme si possono raggiungere, per il benessere di tutti. MOGI Caffè c’è!