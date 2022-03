Lutto nel mondo della notte, è morto il barista della Gasthaus Gualtiero Ventura - BergamoNews

Bergamo. Una vita dietro al bancone dei locali notturni di Bergamo. Un sorriso per tutti, una battuta, un cocktail fatto con maestria.

Gualtiero Ventura, storico barista bergamasco, è scomparso a 54 anni per un male incurabile.

“Era molto conosciuto in città – racconta Stefania Tiburzi, figlia dei titolari del Druso, dove Ventura aveva lavorato per quattro anni -. Era un amico, abbiamo trascorso tante notti insieme dietro al banco, siamo davvero dispiaciuti per la sua scomparsa. Amava la musica, era un grande appassionato. Purtroppo con il Covid di mezzo non ci siamo più frequentati molto, ma ne abbiamo tutti un bellissimo ricordo”.

Nell’ultimo periodo lavorava all’osteria Gasthaus di Colognola, ma in passato aveva trascorso diversi anni al Caribe di Campagnola e al Daragi di viale Giulio Cesare.

Sulle pagine social della Gasthaus e del Druso il ricordo affettuoso da parte dei titolari e, sotto al post, decine di messaggi di clienti che lo avevano conosciuto e apprezzato, come persona e come barista.

“Quando c’eri tu dietro a qualunque bancone, la battuta arrivava sempre: allegra, cinica o disperata. Come la vita. Addio Gualti”, scrive un cliente del Druso; “Ciao Gualti. Uno sbagliato a modo tuo e…ce lo berremo insieme”, “Sei sempre stato nei miei ricordi più belli, che terrò sempre nel mio cuore”.

La salma di Gualtiero Ventura è composta nella casa del commiato di Albino, in via Roma 9. I funerali saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Albino.