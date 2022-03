Incendio in un bosco della Valtellina: uomo trovato morto - BergamoNews

I carabinieri di Sondrio sono al lavoro per fare luce sul decesso di un uomo di 75 anni trovato senza vita in una zona boschiva dove era divampato un incendio. È successo lunedì pomeriggio intorno alle 15.30 nella frazione Pescegallo di Gerola Alta, piccolo comune della Valtellina, non lontano dal territorio bergamasco.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati con due automediche e un’ambulanza sul posto, dopo la segnalazione di un pescatore che risaliva il sentiero dal torrente Bitto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, del quale al momento non si conoscono le generalità.

Secondo le prime informazioni il 75enne stava bruciando alcune sterpaglie.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Morbegno che hanno domato il rogo.