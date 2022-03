Guerra in Ucraina, al Mutuo Soccorso incontro per saperne di più - BergamoNews

Bergamo. Sabato 2 aprile alle 15 alla sede della Mutuo soccorso di Bergamo (Via Zambonate, 33), si terrà l’incontro dal titolo “Opporsi agli imperialismi, per la pace e l’emancipazione dei popoli”. Un evento per approfondire la questione Ucraina, alla luce della invasione militare della Russia di Putin. E’ possibile seguire l’iniziativa anche online, in diretta sul canale YouTube Sinistra Italiana Media: https://youtube.com/channel/UCY7AZZlyhvegtXE_LembHYQ

Introduce l’incontro Elisabetta Maffioletti (della Segreteria provinciale di Sinistra Italiana Bergamo), intervengono: Luca Costa (Unione Giovani di Sinistra Lombardia), Giorgio Beretta (analista dell’Osservatorio Osservatorio Permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza di difesa OPAL e di Rete Italiana Pace e Disarmo) e Fulvio Scaglione (Giornalista).

L’intervento conclusivo è affidato ad Elisabetta Piccolotti, Responsabile Cultura, giovani e infanzia, della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana, che afferma: “Proteggere le persone non è la priorità dei Governi, nemmeno del nostro. Il parlamento il 16 marzo, con il voto contrario dei parlamentari di Sinistra Italiana ed Europa Verde – Verdi, ha varato l’aumento delle spese militari al 2% del Pil: entro il 2024 arriveremo a spendere 38 miliardi l’anno, 104 milioni al giorno. Tutto questo accade – continua Elisabetta Piccolotti – in un paese in cui non siamo mai riusciti a far approvare la gratuità dei libri di testo per gli studenti della scuola pubblica, un’operazione da pochi milioni di euro l’anno. Tutto questo accade in un paese in cui i servizi sociali non funzionano perché sotto finanziati, la sanità viene tagliata di 6 miliardi, gli autobus nelle città a volte prendono fuoco, i treni per i pendolari sono sempre troppo pochi, le tasse universitarie salgono oltre il consentito dalla legge. Tutto questo accade mentre bombe e armi uccidono migliaia di persone innocenti a poche centinaia di chilometri da casa nostra. Dovremmo essere impegnati a riconquistare la pace e a cercare ad ogni costo una soluzione per il cessate il fuoco, con la diplomazia, con la trattativa, aumentando la spesa per la cooperazione internazionale. Invece la guerra che c’è ha già cambiato le nostre priorità e le guerre di domani sono già diventate priorità su tutto il resto. Tragedie che preparano altre tragedie: sottrarsi e uscire dal coro non è comodo e non è facile, ma è un imperativo etico e categorico”.