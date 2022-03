Green pass base e super: che cosa cambia dal 1° aprile - BergamoNews

Con il nuovo decreto varato il 17 marzo dal Governo Draghi, l’Italia si prepara ad uscire dalla fase di emergenza Covid-19, introducendo una serie di nuove regole per l’utilizzo di Green Pass e Super Green Pass, necessari in meno luoghi rispetto a prima.

Partendo da quelli di lavoro, dall’1 aprile per tornare in servizio basterà il Green Pass base e non rafforzato.

Dal 1° maggio, invece, sarà eliminato anche quest’obbligo. Con l’addio al green pass non saranno più effettuati controlli sui lavoratori. L’unica categoria che rischia ancora è quella degli over 50, che possono ricevere la famosa multa da 100 euro entro il 15 giugno.

Sempre dal primo aprile, anche le persone che lavorano nel settore scolastico e della sicurezza potranno tornare a lavoro con Green Pass base e non Super Green Pass. Ne consegue che non ci sarà più la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per chi non si è voluto vaccinare anche se sottoposto all’obbligo. A patto che si effettui un tampone con esito negativo praticamente ogni 48 ore.

Per quanto riguarda i cittadini, dall’inizio del mese di aprile la certificazione base basterà anche per chi lavora in bar, ristoranti, palestra, piscine al chiuso, cinema e teatri mentre i clienti dovranno esibire il Super Green Pass fino al 30 aprile.

Fino al 31 dicembre resta anche l’obbligo di esibire il Green Pass per i visitatori delle Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali.