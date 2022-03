Due settimane dedicate a giovani che cercano lavoro - BergamoNews

Anche nel 2022 Spazio Informagiovani, il servizio di informazione e orientamento del Comune di Bergamo aderisce alle Job Weeks: due settimane, promosse dalla Consulta Regionale Informagiovani di Anci Lombardia, con il proposito di mettere in dialogo giovani e mondo del lavoro, grazie anche ai linguaggi smart dei social network.

In particolare, a Bergamo, la rassegna è stata pensata come una palestra di competenze: eventi, incontri, dialogo con HR per rendere il mondo del lavoro più accessibile a ragazze e ragazzi under 35 che iniziano a progettare la propria carriera.

Dal 29 marzo all’8 aprile i giovani potranno mettersi in gioco e scoprire le strategie e le opportunità più spendibili in vista dei loro primi approcci al mondo del lavoro. Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Spazio Informagiovani, in Piazzale degli Alpini, 3, e sulla pagina Instagram del servizio (@informagiovanibergamo).

Si inizia il 29 marzo ore 17.30 con Oltre alla scienza c’è di più, una Job Talk in diretta su Instagram. Giorgio Montisci, operatore di Spazio Informagiovani, dialogherà con Agnese Collino, giovane divulgatrice di Fondazione Umberto Veronesi e coordinatrice C.O.S.I. per BergamoScienza. Insieme ragioneranno sui gap tra donne e mondo delle scienze e tecnologie. Verrà voglia di lavorare nelle STEM!

Seguirà Follow my CV!, laboratorio per capire con ragazze e ragazzi se i loro social sono pronti per la selezione: il 30 marzo, dalle 16.00 alle 17.30, presso Spazio Informagiovani, si vedrà come trovare lavoro grazie alla rete.

Il primo aprile, con un’altra diretta streaming su Instagram, operatori e operatrici dell’Informagiovani presenteranno il nuovo portale d’orientamento PLACE ME NOW!, una risorsa territoriale per costruirsi il futuro e trovare la propria strada nel mondo del lavoro.

Appuntamento al 5 aprile, invece, per una sfida tra giovani e selezionatori/selezionatrici. SPEED INTERVIEW – Quanti recruiters saprai convincere? è il serious game di Spazio Informagiovani creato per imparare a gestire il colloquio di lavoro. L’evento è organizzato in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Umana.

Cosa vuol dire essere selezionatrice e quali sono le scene che proprio non dovrebbero vedersi in fase di selezione? Lo racconterà Elisabetta Bartolomeo, di Umana Agenzia per il Lavoro, durante l’incontro Vita di una recruiter… Appuntamento nella sede di Spazio Informagiovani il 6 aprile alle 16.30.

La rassegna si chiuderà l’8 aprile con Contratto matto: incontro con Paola Redondi di NIdiL CGIL per prendere nota di tutte le cose da sapere prima di firmare per un nuovo lavoro. L’incontro è programmato per le 16.30 presso Spazio Informagiovani.

Le Job Weeks prevedono una fitta serie di eventi sull’intero territorio regionale. Il programma degli altri Informagiovani lombardi è pubblicato su Talent Hub (www.talenthub.coach), la nuova piattaforma regionale dell’orientamento, realizzata grazie al Bando La Lombardia è dei giovani 2020 in collaborazione con Anci Lombardia, con il contributo di Regione Lombardia.

Per iscriversi agli eventi, tutti gratuiti, è necessario compilare il modulo online sul sito giovani.bg.it/informagiovani.

Per informazioni: Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo, Piazzale degli Alpini, 3, zona stazione

tel. 035399675-676 – email: informagiovani@comune.bergamo.it – Facebook e Instagram: @informagiovanibergamo