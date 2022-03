Coriandoli, musica e maschere: una folla riabbraccia la sfilata di Mezza Quaresima - BergamoNews

Bergamo. Musica, coriandoli e tantissimi bambini entusiasti di poter ritornare per le vie di Bergamo a festeggiare in maschera. Una folla in festa riabbraccia la sfilata di Mezza Quaresima organizzata dal Ducato di Piazza Pontida nel pomeriggio di domenica 27 marzo.

Dalle 15 fino alle 18, migliaia di persone hanno popolato le strade del centro cittadino per assistere alla sfilata di più di 40 tra carri e gruppi, che hanno colorato e animato la città. Uno spettacolo al quale, purtroppo, non eravamo più abituati ad assistere e che invece ha rallegrato il pomeriggio alle circa 50mila persone che sono venute da tutta la provincia per assistere alla manifestazione. Non solo bergamaschi ma anche famiglie provenienti da Brescia e Pavia per assistere a questa carrellata di gioia e colori.

Il primo a partire è stato il carro del Duca di Piazza Pontida, Mario Moratti, che ha inaugurato la sfilata. Dietro di lui un numeroso gruppo di ragazzi ucraini, accolti tra gli applausi, che portavano la bandiera della loro nazione ed uno striscione con scritto Grazie Bergamo per ringraziare dell’accoglienza ricevuta nella nostra provincia.

Finalmente quest’anno la sfilata è tornata, dopo l’annullamento nel 2020 a causa del primo lockdown e le restrizioni disposte nel 2021. Uno spettacolo di gente e colori favorito anche dalla bellissima giornata di sole.

L’itinerario

La sfilata è partita, come di consueto, dal piazzale della stazione per raggiungere poi piazza Pontida e sciogliersi in via Zendrini. Quest’anno però il percorso ha avuto una leggera deviazione infatti, i carri hanno toccato: Via Bono, Via Bonomelli, Viale Papa Giovanni XXIII, Largo Porta Nuova, Via G. Tiraboschi, Via Zambonate, Largo Cinque Vie, Piazza Pontida e Via Broseta (nel tratto compreso tra Piazza Pontida e l’intersezione Via F. Nullo e Via Palma il Vecchio).

Bergamo, i colori e l’allegria della sfilata di Mezza Quaresima

Le premiazioni

Il primo posto è stato conquistato dal carro dedicato a Londra, “Un tè con sua Maestà” di Gromlongo, seguito da “Pota non so se si nota” di Castelli Calepio. Terzo posto per “Seconda stella a destra” di Casazza. Per quanto riguarda i gruppi invece ha trionfato “La Fabbrica di Cioccolato” di Gromlongo, secondo posto per gli “Amici dell’aquilone” di Urago d’Oglio e sull’ultimo gradino del podio “Dopo la tempesta arriva la luce” con il gruppo Rataplan.

La giuria ha inoltre conferito un riconoscimento speciale alla scuola Silv per gli abiti creativi, realizzati con materiale di recupero. Mentre un premio per la fantasia è andato a Lesmontgulfier di Soncino.