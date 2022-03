Aperto il Bike Park della stazione, 132 posti bici. Zenoni: “Incentivo alla ciclabilità urbana" - BergamoNews

Bergamo. Entra in funzione la velostazione di Piazzale Marconi. Il moderno parcheggio per biciclette, voluto dal Comune di Bergamo, è stato inaugurato lunedì nel piazzale della stazione ferroviaria dall’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni. Pensato in modo particolare per viaggiatori e pendolari, il Bike Park vuole essere un incentivo alla ciclabilità urbana e un punto di vita secondo Zenoni. La struttura, dotata di 132 posti al coperto, sarà aperta tutti i giorni dalle 5 del mattino fino a mezzanotte. “Nelle ore notturne – spiega l’assessore – sarà adeguatamente illuminata, creando così un effetto lanterna che illuminerà anche il piazzale della stazione”.

L’ingresso alla velostazione avviene tramite tornelli. Per entrare basterà scansionare il qr code ottenuto sul portale www.bicitybergamo.it e far passare sulla striscia segnaletica posizionata in terra la propria bicicletta. Una volta entrati gli utenti potranno legare le bici con il proprio lucchetto alle rastrelliere, posizionate su due livelli. “La struttura – puntualizza però Zenoni – non è adatta alle fat bike, perché le rastrelliere sono fatte per ospitare gomme strette”.

All’interno del parcheggio coperto sono presenti anche una colonnina per effettuare semplici operazioni di riparazione delle biciclette e, vicino all’uscita, un pulsante d’emergenza in caso di necessità.

Due le tipologie di tariffe previste. Una prima opzione è quella di ricaricare gli accessi, pensata soprattutto per gli utenti più occasionali. Chi transita con maggiore frequenza dalla stazione potrà invece acquistare un abbonamento di quattro mesi al costo di 40 euro. Gli abbonati avranno il posto riservato e quindi sempre disponibile, mentre chi sceglierà di ricaricare gli ingressi potrà accedere fino a esaurimento posti. Per stimolare l’utilizzo della struttura è previsto, per i primi due mesi, un modulo sul portale di BiCity con cui si avrà diritto a sei ingressi gratuiti.

A occuparsi della gestione della velostazione – per i prossimi tre anni – è l’associazione Pedalopolis, che insieme alla cooperativa Chimera metterà a disposizione volontari per la sorveglianza e la pulizia del parcheggio.

Bergamo apre il Bike Park alla stazione

Il progetto realizzato dallo studio Captanio di Bergamo ha alcune particolarità. A parlarne è Remo Capitanio, uno dei fondatori dello studio: “La struttura è in acciaio e vetro a secco, e questo rende possibile smontarla e spostarla in altre locazioni in caso di necessità. Inoltre la vetrata è stata richiesta dal Comune perché fosse permeabile alla vista. In questo modo si inserisce in maniera armoniosa nella piazza”.

Il Bike Park si configura come “polo intermodale”, ovvero come nodo di collegamento strategico fra la stazione ferroviaria, la stazione degli autobus e la pensilina Teb.

La struttura della velostazione ha un valore di 400 mila euro ed è completamente finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del bando vinto dal Comune di Bergamo con il progetto “Bergamo Bus & Bike”, pensato per incentivare la mobilità ciclistica.

Per lo stesso scopo sono in arrivo a Bergamo anche una serie di “bike box”, dei cubi monoposto in cui sarà possibile parcheggiare la propria bicicletta. I box, previsti per l’inizio dell’estate, saranno all’incirca una quarantina e verranno installati in aree di interscambio della città. Tra queste dovrebbero rientrare le zone di Colognola, Borgo Palazzo, della Malpensata e dell’Ospedale.