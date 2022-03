Valtorta, cadute e malori in montagna: soccorsi due escursionisti - BergamoNews

Valtorta. Si è concluso intorno alle 20.30 di domenica 27 marzo, l’intervento che ha impegnato la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino.

Poco prima delle 16 la centrale ha allertato le squadre per un escursionista caduto lungo il sentiero che porta al rifugio Grassi, in località Ceresola. Alcuni passanti lo hanno visto e quindi hanno dato subito l’allarme. Sono partiti i tecnici e anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato raggiunto, valutato dal punto di vista sanitario e infine portato in ospedale.

Nel frattempo è arrivata un’altra richiesta di intervento, sempre a Ceresola, per un ragazzo di Bergamo che aveva avuto un malore, mentre stava rientrando da un’escursione in montagna. I tecnici lo hanno raggiunto e assistito, poi è arrivata l’ambulanza, che lo ha portato in ospedale. Le squadre sono rientrate poco fa.