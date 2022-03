Ucraina, “Nella regione della Transcarpazia attesi 100mila profughi” - BergamoNews

Užgorod (Ucraina). In fuga dalla guerra a un mese dall’invasione russa, l’Ucraina è sempre più provata. Eppure c’è una rete umanitaria che fa fronte alla violenza e all’emergenza profughi.

Lo sa bene Victor Mikita, chief of Transkarpatia Regional Military Administration, che si è trovato a gestire la prima ondata di profughi e ora si trova di fronte un altro tsunami di persone in fuga. Donne, mamme e nonne, in fuga con in figli e nipoti. C’è chi guarda a Ovest e ha contatti, un approdo in Italia, Francia o Germania. Ma molte di loro sono fuggite con lo stretto necessario e non hanno denaro per affrontare un viaggio e non hanno una meta certa in Occidente.

Mikita gestisce questa emergenza a Užgorod, il capoluogo della Transcarpazia, una regione ad Ovest dell’Ucraina che conta oltre un milione e 240 mila abitanti.

“A tutti i profughi garantiti pasti e alloggi gratuiti. Non è facile sistemarli, ma abbiamo utilizzato scuole e chiese per dare loro un riparo: a tutti abbiamo garantito un tetto – afferma Victor Mikita –. Riusciamo a far fronte a questa emergenza grazie anche agli aiuti che arrivano dall’Ungheria e dalla Slovacchia e da tutti i paesi europei. Il materiale che riceviamo, in particolare i generi alimentari, vengono spediti alle regioni ora più colpite dall’invasione russa. Ora però aspettiamo un’altra ondata di oltre 100mila profughi”.