"Quello che vedo": i colori di Antonio Mangone a Seriate - BergamoNews

Seriate. È aperta fino al prossimo 2 aprile la mostra di Antonio Mangone alla Sala Carbonari del Comune di Seriate (piazza Alebardi). In mostra decine di lavori recenti su carta, cartone, tela, che rappresentano al meglio la poetica dell’artista bergamasco.

Protagonista assoluto è il colore, un colore sentito, che nasce dalla percezione sensoriale della realtà e che riempie le campiture con forza e immediatezza seguendo i rapporti cromatici, le tinte complementari, gli spessori delle superfici. Le forme pescano negli archetipi della visione, nei segni elementari e nei campionari del visibile, risultando perciò immediatamente riconoscibili .

Si individuano i temi ricorrenti di Mangone: ci sono le macchine da scrivere, le automobili, i ciclomotori, le nature morte, le modelle in sfilata di moda, le figure sempre un po’ sardoniche dei politici, le case , i grattacieli, tutto un repertorio a lui caro fatto di soggetti urbani stilizzati in forme iconiche, semplici, che pescano dai disegni infantili, dai grafemi dei bambini e contribuiscono a rendere universale il suo alfabeto.

“Quello che vedo” è il titolo eloquente di una mostra in cui non conta tanto ciò che si rappresenta ma come lo si esprime: “Più elimino il soggetto più emerge la pittura – afferma Mangone – più riduco il disegno più do spazio al colore”. E i soggetti sono quasi pretesti per dipingere e per fare vibrare le superfici e lo spazio perché, come ha ben espresso il critico Sem Galiberti, “il contenuto della sua pittura è la pittura stessa”.

Nel solco di una ricerca i cui maestri si riconoscono in Paul Klee, Rothko, Baselitz, a Mangone piace creare vere e proprie mappe emotive dove i colori si contaminano, colano, si sporcano, per liberare la facoltà immaginativa. Ciò non toglie che i grafemi che ne sostengono l’impianto hanno una forza propria, elementare ed icastica, che si imprime nello spazio e funziona anche sotto forma di logo, come accade con il manifesto in bianco/nero che promuove l’evento espositivo.

Una mostra che ci parla anche di libertà come risorsa interiore e che ci restituisce, attraverso lo sguardo dell’artista, una possibilità di visione più autentica e rigenerativa della realtà.

Ingresso libero con green pass, catalogo in distribuzione gratuita. Orari di apertura: da mercoledì a sabato 16-18.30, domenica 10.30-12.00, 16.00-18.30.