PinkIn Business, la rete delle imprenditrici bergamasche: “Ci diamo valore a vicenda” - BergamoNews

Bergamo. Donne che aiutano altre donne. È questa l’idea di PinkIn Business, ovvero creare una cerchia di donne di valore che si uniscono per arricchirsi a vicenda, a livello umano ma soprattutto professionale mettendo al centro proprio il “business”.

Il progetto parte da Michela Patrini, 45enne professionista nell’ambito del marketing e della comunicazione a seguito di un momento personale impegnativo: “L’idea è nata nel 2018 dopo aver conosciuto il “ladro che si è portato via pezzi di me”, come lo definisce lei, e affrontato il percorso chemioterapico.

“In quel momento mi sono sentita un’energia che non conoscevo di avere, mi sono creata un mio universo fatto di cappelli colorati, che arricchivano le mie uscite, ed ho iniziato a condividere la mia esperienza sui social. In poco tempo sono arrivate richieste di consigli da moltissime donne, e il cuore ha creato una catena di esperienze e vissuti accomunati su diversi fronti, generando rapporti esclusivi e di qualità. Questa cosa mi ha aperto al fatto che le donne, quando decidono di fare rete, possono ottenere riscontri enormi”.

Michela Patrini

Interrotto a causa della pandemia, PinkIn Business è ripartito da qualche mese. Un gruppo di imprenditrici bergamasche – ma anche di donne che occupano posizioni di responsabilità nei loro lavori – si riuniscono nel corso di cene informali in cui condividono la propria esperienza, si presentano a vicenda fornendo le une alle altre supporto, formazione e facendo BtoB.

“È strutturato come una sorta di clubhouse. Ad ogni serata, su invito, ogni donna può portare una donna che possa dare valore. Una ragazza lavora nell’ambito delle aste d’arte, è piacevole passare un’ora ad ascoltarla e a conoscere il suo mestiere. Un’altra è un’agente immobiliare che si occupa anche dell’aspetto legislativo, perché allora non organizzare un webinar fatto da lei? Un’ altra è trainer di PNL. L’immagine è quella di un cerchio di donne di valore che si prendono per mano, si mettono insieme e condividono il loro valore a favore delle altre. È il piacere di supportarci”.

Per ora la loro base è il ristorante Settecento, a Presezzo, di Alessandra Gotti, un’altra professionista che ha apprezzato il progetto e ha deciso di sostenerlo.

“Di solito iniziamo la cena con un aperitivo di accoglienza durante il quale ci presentiamo. Una volta accomodati al tavolo prendo il microfono e presento il progetto, poi a turno ci raccontiamo. Dopo il primo piatto è il momento del parlato della donna ospite di quella sera. Al termine della serata ci scambiamo i contatti”. Nel corso delle cene si unisce letteralmente l’utile al dilettevole: “Economizziamo il nostro tempo di lavoro ma ci godiamo anche la frivolezza dei momenti. Ci sono due tipologie di benefici che le donne traggono dai nostri incontri. C’è chi si è arricchito in termini di collaborazioni, di fatturato e di contatti e chi dalla condivisione di esperienze femminili”.

Anche per Michela è stato così: “A livello umano mi ha dato la piacevole sensazione che esistono ancora donne che hanno piacere a condividere, a stimolarsi a vicenda, stimandosi. Io mi arricchisco ogni volta”.

Ma i benefici lavorativi della community di PinkIn Business, come detto, sono concreti. “Per esempio due ragazze, una architetto e una restauratrice, si sono scambiate i contatti. Un’altra donna ha acquistato quattro nuove clienti nel suo negozio. E io ho ricevuto richieste di collaborazione da un centro estetico che desidera migliorare la sua comunicazione”.

Il legame tra le partecipanti continua anche al di fuori delle cene. “Una volta finita la serata mando a tutte un link per incontrarci nei giorni seguenti in videochiamata, durante la pausa pranzo dal lavoro. Lì ci ripresentiamo e condividiamo quello che di positivo ci è capitato durante la settimana”.

La condivisione è l’elemento principale per far crescere il gruppo. Anche in termini di numeri. “All’ultimo evento eravamo venticinque, e in quattordici al matching on line, il progetto per adesso sta piacendo. La prossima cena sarà il 14 marzo e speriamo di coinvolgere più persone. Ognuna è libera di portare altre donne all’appuntamento successivo”.