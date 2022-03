Mission: Impossible - Fallout, La truffa dei Logan o Mom? La tv del 27 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 27 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Noi”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La baita” e “La casa”.

Nel primo, ancora troppo sconvolto per quello che ha scoperto, Daniele non sembra intenzionato a ricucire con sua madre: è come se tutte le sofferenze passate fossero tornate a galla e lui non riesce – a perdonarla. La stessa Cate vive un momento di profonda incomprensione con Rebecca: l’ipotesi di ricorrere ad un bypass gastrico non fa che rinverdire antichi dubbi e malumori tra le due…

Nel secondo, metà anni ’80. Pietro e Rebecca, alle prese con la ricerca di un appartamento più spazioso, vengono informati non senza un certo scompiglio che si tratta di una gravidanza gemellare: non un solo bambino, ma addirittura tre…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fine dei giochi”: Nolan è alle calcagna di Jason. Intanto viene trovato il corpo senza vita di una giovane donna, Rebecca, amica di Tamara, che condivideva con lei la vita sulla strada…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Canale5 alle 21.30 proporrà “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Mission: Impossible – Fallout”; su Rai4 alle 21.20 “La truffa dei Logan”; su La5 alle 21.05 “Le mie nozze country” e su Iris alle 20.55 “Charlotte Gray”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Secondo episodio di “Spedizione lupo”, dove un team di biologi studia come possano sopravvivere questi predatori in ambienti anche molto estremi. Subito dopo, vedremo un’insolita Lampedusa, percorsa da Lucrezia Lo Bianco in inverno, per capire quale sia la vera natura di quest’isola al di fuori del turismo di massa.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.